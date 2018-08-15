"Губы наколола, лицо отфотошопила": Мисс Украина Вселенная-2018 "взорвала" сеть

Пользователи сети активно обсуждают снимки украинки в сети

Карина Жосан. Фото: instagram.com/karina_zhosan

Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" стала 23-летняя уроженка Одессы Карина Жосан. В ночь на 15 августа в Fairmont Grand Hotel Kyiv девушке вручили корону победительницы под бурные аплодисменты присутствующих.

Стоит отметить, что победа девушки в престижном конкурсе вызвала споры в сети, многие юзеры подозревают, что украинка на фотографиях в Instagram использует программы для ретуши фото.

Карина Жосан. Фото: instagram.com/karina_zhosan Карина Жосан. Фото: instagram.com/karina_zhosan Карина Жосан. Фото: instagram.com/karina_zhosan Карина Жосан. Фото: instagram.com/karina_zhosan Карина Жосан. Фото: instagram.com/karina_zhosan Карина Жосан. Фото: instagram.com/karina_zhosan Карина Жосан. Фото: instagram.com/karina_zhosan 1/7

"То є сила і вогень, то є баба грім. Я би присудив перемогу ще й пластичному хірургу", "Та яка там пластика? Губи наколола, лице відфотошопила", "У всіх різні смаки, але як можна на таке повестись, ще й корону їй запердолити", "Біль і страждання", "З фотошопленням зубів трохи перестаралися", "Я так розумію,що це вже хвороба,з надмірним нашпиговуванням вуст.... Жіночки не відчувають міри...не бачать у таких свистках потворності".

Впрочем, на страницу модели в Instagram подписано достаточно много пользователей – почти 49 тысяч. Под каждой из опубликованных фотографий много отметок "нравится" и хвалебных комментариев. "Кариночка, искренне рада за твои победы и достижения!", "Удачи, красотка наша, Там нет равных тебе. Иди, корона ждет свою королеву", – пишут поклонники "Мисс Украина Вселенная 2018".

Напомним, победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" стала 18-летняя киевлянка.