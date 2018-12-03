Ханука 2018: история и традиции праздника

В этот день принято произносить благодарственную молитву "Галель" и угощать детей сладостями

Ханука. Фото: depositphotos.com

В 2018 году Ханука начинается вечером 2 декабря и заканчивается вечером 10 декабря. Ханука – это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, которое произошло при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Ханука означает "освящение", "новоселье". Это праздник чистоты и победы света над тьмой, он учит людей никогда не впадать в отчаяние.

История праздника

Ханука Фото: depositphotos.com

Еще в 332 году до н.э. город Иудея добровольно перешел под власть Александра Македонского, который не вмешивался в религиозную жизнь евреев. Но после его смерти все изменилось – город неоднократно переходил с рук одной династии в руки другой.

Горячей точкой стал приход к власти Антиоха Епифана в 175 году до н.э., при нем эллинизация негреческого населения города приобрела особо жесткие формы: Тора была под запретом, а соблюдение еврейских законов – серьезным преступлением. Кроме того, Антиох дал свое имя Иерусалиму и разграбил Храм.

Иудеи не были согласны с таким расположением дел и начали восстание. Предводителем стала семья Маккавеев. Незначительное войско повстанцев и отсутствие у них хорошего оружия не помешали вытеснить армию Антиоха за пределы города. Делали они это отдельными небольшими отрядами.

За три года Иерусалим был освобожден от Антиоха и его армии. По легенде, поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, которого хватило лишь на один день. Но, случилось чудо – огонь в золотой меноре горел целых восемь дней. Таким образом был заново освящен Храм.

Традиции праздника

Основной традицией праздника стало событие с освящением Храма. Согласно ней каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день праздника, две – во второй, и так до восьми, используя для этого специальный подсвечник – ханукию.

Располагают свечи с подсвечником напротив мезузы, при входе в комнату, где обычно собираются все члены семьи. Отмечается, что свет ханукальных свечей нельзя использовать в бытовых целях – например, для чтения. После победы евреев в 164 году до нашей эры было установлено, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислев, будут днями веселья.

К слову, Ханука означает торжественное открытие, освящение. В этот день принято произносить благодарственную молитву "Галель" и угощать детей сладостями, давать им деньги.

Во время этого праздника принято играть в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы "Чудо великое было здесь" (если дело происходит в Израиле) или "Чудо великое было там" (в диаспоре).

Ханукальный волчок Фото: depositphotos.com

На Хануку готовят пончики из дрожжевого теста с разными начинками и латекс. При этом главным компонентом этих блюд является растительное масло, ведь праздник касается масла. Еврейская мудрость гласит: "Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму".

Напомним, тем временем, до Нового года чуть меньше месяца, однако начинать украшать свой дом нужно уже сейчас. Ведь он должен выглядеть волшебно, особенно если вы ждете гостей или у вас подрастают дети. Символом следующего 2019 года станет Желтая или Огненная Свинья. В отличии от своей предшественницы Собаки, она любит роскошь и дорогое убранство.