Хитрый пес из-за зависти притворился больным: забавное видео
Собака решила попросить лекарство
Пользователь Twitter Хлое Копли опубликовала видео, где одна из собак ее отца специально притворяется больной, чтобы заполучить внимание хозяина.
Судя по ролику, пес приревновал хозяина к собрату, которому уделяли слишком много внимания из-за его больных ушей. Чтобы получить свою порцию ласки, собака решила попросить лекарство и для себя.
"Моя собака получает необходимое ей лекарство для ушей, а вторая думает, что оно ей тоже нужно... Никто не осмелится сказать ему, что это притворство..." — пояснила девушка.
Ролик собрал более восьми миллионов просмотров и получил более 800 тысяч лайков.
Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.
Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.
О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже: