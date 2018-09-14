Хитрый пес из-за зависти притворился больным: забавное видео

Собака решила попросить лекарство

Пес симулировал болезнь. Фото: pixabay

Пользователь Twitter Хлое Копли опубликовала видео, где одна из собак ее отца специально притворяется больной, чтобы заполучить внимание хозяина.

Судя по ролику, пес приревновал хозяина к собрату, которому уделяли слишком много внимания из-за его больных ушей. Чтобы получить свою порцию ласки, собака решила попросить лекарство и для себя.

"Моя собака получает необходимое ей лекарство для ушей, а вторая думает, что оно ей тоже нужно... Никто не осмелится сказать ему, что это притворство..." — пояснила девушка.

Ролик собрал более восьми миллионов просмотров и получил более 800 тысяч лайков.

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже: