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"Хочу отплатить врачам": 38-летний мужчина похудел на 209 кг и пошел работать в больницу, фото

Сейчас британцу приходится делать до 37 тысяч шагов за одну смену

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:11

38-летний Пол Стивенсон из британского города Дерби, весивший 323 килограмма в 2016 году, смог похудеть на 209 кг и устроился на работу в больницу, врачи которой помогли ему избавиться от лишнего веса.

Сейчас британцу приходится делать до 37 тысяч шагов за одну смену в больнице. "Для того, кто не мог сделать и десяти шагов, одолеть 37 тысяч за 12-часовую смену – это невероятно. Я думал, что под конец рабочего дня я на несколько дней слягу из-за боли, но, к моему удивлению, я в порядке", – рассказывает мужчина в интервью журналистам таблоида Daily Mail.

Пол Стивенсон
Фото: catersnews
Пол Стивенсон
Фото: catersnews
Пол Стивенсон
Фото: catersnews
Пол Стивенсон
Фото: catersnews
Пол Стивенсон
Фото: catersnews
Пол Стивенсон
Фото: catersnews
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Стивенсон утверждает, что еще несколько лет назад он с трудом ходил и почти не покидал дом из-за ожирения. После смерти матери он пристрастился к вредной пище и сильно поправился. В 2016 году медики из больницы Royal Derby провели ему рукавную гастропластику. Благодаря операции желудок пациента уменьшился, и он уже не мог есть так много. Полу прописали новую диету и обязали заниматься спортом. Теперь его вес составляет 114 килограммов.

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Мужчина решил устроиться на работу в больницу, где ему помогли похудеть. "Это моя первая работа за 15 лет. Из-за того что я был огромным и страдал из-за серьезных проблем со здоровьем, работа казалась мне чем-то немыслимым. Я всегда говорил, что сделаю все возможное, чтобы отплатить работникам больницы за то, что они для меня сделали", – резюмировал похудевший британец.

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также мы писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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