Хотела уединиться с мужчинами: 20-летняя пассажирка оскандалилась в самолете

На борту авиалайнера девушка начала приставать к пассажирам, требуя, чтобы те пошли с ней в туалет

Пьяная девушка склоняла пассажиров самолета к сексу Фото: Depositphotos

На борту самолета авиакомпании Etihad выпившая 20-летняя пассажирка по имени Деми Бертон склоняла мужчин к сексу и попала за это в тюрьму. Во время полета девушка предлагала парням выпивать алкогольные напитки, а затем уединиться. Об этом сообщает Fox News.

Деми Бертон Фото: Cavendish

Издание пишет, что девушка была пьяной уже во время посадки. На борту авиалайнера она начала приставать к мужчинам, требуя, чтобы те пошли с ней в туалет. Из-за этого инцидента бортпроводники отказали Бертон в дальнейшем предоставлении выпивки. Тогда девушка напала на членов экипажа и нескольких пассажиров.

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Когда самолет приземлился, дебоширку передали полиции, а затем она попала под суд. На заседании путешественница отметила, что употребляла алкоголь, чтобы снять стресс. Ее осудили на шесть месяцев тюремного заключения.

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