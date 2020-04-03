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Хозяева выгуливают коз, куриц и даже плюшевых собак, чтобы выйти из дома: курьезные видео

Очень оригинальными в этом плане оказались испанцы

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:53

Во время карантина из-за глобального распространения коронавируса многие из нас сидят без работы и не знают, чем заняться. Молодежь, как правило, ищет самые незначительные поводы для того, чтобы выйти из дома хотя бы на несколько минут.

Очень оригинальными в этом плане оказались испанцы, чей стране COVID-19 нанес сокрушительный удар. Число заболевших и умерших в Испании растет с каждым днем. Но местных жителей это, увы, не останавливает.

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Так, недавно полиция испанского города Мурсия опубликовала видео, на котором неизвестный передвигается по улице в костюме тираннозавра Рекса. Правоохранители отметили, что во время карантина действительно можно выгуливать животных, но к динозаврам это не относится. На запись наложили музыку из фильма "Парк Юрского периода".

Парень на Канарах вышел на улицу, чтобы выгулять курицу.

В Бильбао испанец захватил с собой краба. А житель Бетиса взял рыбок в аквариуме.

В городе Паленсия полиция оштрафовала мужчину, который гулял с игрушечной собакой.

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Полиция Каталонии даже опубликовала пост, в котором указано, что "ни канарейки, ни вьетнамские свиньи, ни козы не являются предлогом для того, чтобы выйти на улицу".

Напомним, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как, по его мнению, лучше всего бороться с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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