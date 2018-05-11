Хозяин спас собаку от верной гибели и случайно сделал "лучшее в мире фото"

Псу хотели сделать эвтаназию, так как у него серьезные проблемы с сердцем

Собака. Фото: pixabay

Супруга работника американского центра спасения животных Шенли Кирк опубликовала в Facebook снимок, на котором запечатлены ее возлюбленный и собака. Мужчина спас пса от верной гибели и сделал "лучшее в мире фото".

Забавный пес Фото: Facebook

Сотрудник увез бигля по кличке Грегори из приюта для собак. Псу хотели сделать эвтаназию, так как у него серьезные проблемы с сердцем. Шенли Кирк и ее муж обещают вылечить животное, а затем найти ему достойного хозяина. Американцы собираются сделать Грегори абсолютно здоровым и обеспечить его на всю оставшуюся жизнь. Когда мужчина забирал бигля к себе домой, он сделал "самое лучшее в мире фото". Именно так его называет автор публикации. На снимке Грегори положил голову на плечо своему новому хозяину и высунул язык. Создается впечатление, что собака понимает об угрозе для жизни и благодарит своего спасителя. Пользователям понравилась публикация Шенли Кирк. Многие согласились, ее супругу действительно удалось сделать "самое лучшее в мире фото".

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