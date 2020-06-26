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Художник создает "живые" рисунки на стенах заброшенных зданий: фото

Сегодня, 09:49

Особенности его стиля – чрезвычайная детализация и реалистичность

Французский уличный художник и основатель компании GrafoDeco удивляет пользователей Сети невероятно реалистичными граффити. Мастер публикует фотографии своих работ в Instagram-аккаунте Scaf_oner, где у него уже больше 122 тысяч подписчиков.

Scaf_oner изображает всевозможных животных – динозавров, змей, черепах, слонов – на стенах старых домов, усадеб, фабрик и других заброшенных зданий. Особенности его стиля – чрезвычайная детализация и реалистичность.

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Чтобы "оживить" картинку, он использует несколько эффектов, прежде всего, – тени, блики и блеск. Также художник много работает с перспективой, создавая оптическую иллюзию "выпадения объекта из стены".

После "трансформации" обыденные локации становятся достопримечательностями и привлекают внимание местных жителей и туристов.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

Напомним, ранее художник Андрей Щербак выложил в интернет почти 150 фотографий гигантских кошек, которых он "создал" и отредактировал в графических программах Photoshop и VSCO.

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Источники: Сегодня , instagram.com/scaf_oner
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