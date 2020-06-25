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Книжный магазин начал выставлять книги задом наперед: что это значит

Сегодня, 11:41

Книжная сеть Waterstone's подробно объяснила это решение

Популярная британская сеть книжных магазинов Waterstone's извинилась перед художниками и дизайнерами обложек за то, что размещает книги на витрине в перевернутом виде. Это, по мнению представителей Waterstone's, поможет повысить продажи и минимизировать контакт покупателей с продукцией в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

"Воплощаем в жизнь новые идеи! Мы перевернули книги, чтобы вы могли читать краткое изложение, не прикасаясь к ним. Это правильное решение", – написали представители Waterstone's на своей официальной странице в Twitter.

Если же покупатель выбрал книгу, подержал ее, но не купил, она отправляется на 72-часовой карантин, пишет газета The Guardian.

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Дизайнер Анна Моррисон не в восторге от такой идеи. "Обложка книги – это настоящее искусство. Когда никто не может ее увидеть – это душераздирающее зрелище. Ведь художник вкладывает в свою работу очень много времени и усилий", – сказала она.

Однако большинство дизайнеров книжных обложек, с которыми разговаривала The Guardian, воспринимают нововведение весьма оптимистично. Они надеются, что это временная мера.

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Источник: Сегодня
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