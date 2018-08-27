Хуже акулы: океан вынес на берег гигантское четырехметровое существо (фото)

Специалисты забрали беспозвоночное в лабораторию

Гигантский кальмар. Фото: Facebook

Братья-велосипедисты Дэниел, Джек и Мэтью Аплин, путешествующие по Новой Зеландии, обнаружили на пляже существо длиной более четырех метров. Они измерили его рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.

Специалисты забрали беспозвоночное в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров — рода глубоководных кальмаров.

Фотографии моллюска в Facebook собрали сотни комментариев. Часть пользователей усомнилась в том, что на фото реальный кальмар, но большинство написали, что не зря они боялись плавать у берегов Новой Зеландии.

Огромный кальмар Фото: Facebook

"Люди боятся акул. А если встретишься под водой вот с таким существом?", "Вот поэтому люди и не живут в море", "Вы это видели? А ведь это всего лишь детеныш гигантского кальмара! У моего страха появилось рациональное обоснование", "Мне будут сниться кошмары, как эта тварь поедает меня, будто морепродукт — это я", – пишут пользователи сети.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Американский фермер Тайри Джиммерсон поразил сеть шокирующими фотографиями существа-мутанта, которое появилось на его ферме.

Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру. В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем.

О том, какой существо выловили португальские ученые, смотрите на видео ниже: