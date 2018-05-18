И сервиз, и туалетная бумага: россиянку в отеле попросили вскрыть чемодан

Гражданка России попыталась вынести из VIP-отеля даже полотенца

В турецкой Анталии в пятизвездочном отеле задержали гражданку России, которая попалась на мелочной краже.



Женщина пыталась увезти с собой весь столовый сервиз в номере, полотенца, туалетную бумагу, продукты и даже пакетированный чай.

Вскоре сотрудники отеля выяснили, что задержанной оказалась мать, которая приехала с двумя детьми на отдых в Турцию.

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