Играла на работе: американка сорвала рекордный джекпот

Это самый крупный выигрыш в интернет-казино штата Нью-Джерси

Женщина выиграла в казино круглую сумму. Фото: pixabay

Жительница американского штата Нью-Джерси получила рекордный выигрыш в интернет-казино штата. Об этом сообщает издание USA Today.

Сделав ставку в 2 доллара в онлайновом аналоге слот-машины, она выиграла 287 945 долларов. Это самый крупный выигрыш в истории интернет-казино штата Нью-Джерси.

Женщина, которая предпочла сохранить анонимность, пристрастилась к азартным играм в интернете в январе этого года. Она утверждает, что играла на работе во время селекторного совещания и чуть не вскрикнула, когда узнала о победе.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, он сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Мы также писали, что житель Черкасской области сорвал миллион в лотерею. Также сообщали, что во Львове выиграли в лотерею огромную сумму денег. Выигрышный билет, принесший владельцу миллион гривен, был приобретен во Львове в одном из супермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.

А 46-летняя украинка Оксана Захарова из Нью-Джерси практически "по ошибке" выиграла в лотерею пять миллионов долларов. Деньги она будет получать частями до конца своей жизни.