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Играла на скрипке: женщина удивила медиков во время операции на мозге, видео

Во время хирургического вмешательства врачи внимательно следили за пациенткой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
Женщина играла на скрипке во время операции
Женщина играла на скрипке во время операции
Фото: Unsplash

53-летняя скрипачка Дагмар Тернер из Великобритании играла на скрипке во время операции по удалению опухоли из мозга в больнице Королевского колледжа в Лондоне (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео). Благодаря этому медики видели участки, которые не надо было трогать, пишет газета The Guardian.

По информации издания, семь лет назад во время игры на скрипке у Тернер произошел припадок. Она не смогла нормально контролировать руки и плохо себя чувствовала. Обследование показало, что в лобной доле мозга британки образовалась глиома второй степени. Дагмар назначили серьезную операцию.

Во время операции анестезиологи и психотерапевт внимательно следили за пациенткой и подсказывали хирургам, когда их действия начинали влиять на ее координацию. Процедура оказалась крайне сложной, но все прошло великолепно.

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Через две недели после этого Дагмар Тернер уже вновь выступала. Она не ожидала, что операция закончится настолько успешно и ей не потребуется заново учиться игре на любимом инструменте. "Это моя жизнь, это то, что я делаю в свободное время и то, чем я наслаждаюсь", – заявила скрипачка.

Напомним, в Индии прооперировали 22-летнюю жительницу, которая жаловалась на постоянную тошноту и рвоту. В результате из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы общей стоимостью в 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 млн гривен). Кроме этого, "Сегодня" писали о враче, который перенес операцию из-за надписей на теле пациента.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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