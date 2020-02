Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Диана Гриб из Вильнюса (Литва), хозяйка овчарки по кличке Нова, принесла домой нового питомца – хорька Пакко, и удивилась, когда увидела, как сильно питомцы сдружились. Теперь они все делают вместе – играют, едят и спят. Об этом пишет издание Metro.

Нова и Пакко Фото: instagram.com/nova_n_pacco

Диана призналась, что сразу после того, как она принесла Пакко, тот первый день игнорировал собаку. Но овчарка буквально ходила за хорьком по пятам. И сейчас они – неразлучные друзья. Пакко часто забирает у Новы ее еду, оставляя только "крошки". Однако собака настолько привязалась к милому грызуну, что прощает все его проделки.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Животные стали настоящими звездами Instagram и Facebook. Каждое выложенное Дианой фото животных набирает сотни лайков и комментариев. Пользователи умиляются дружбе Пакко и Новы и радуются, что у них есть заботливая хозяйка.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

INSTAGRAM

INSTAGRAM

