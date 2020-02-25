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Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Животные стали настоящими звездами Instagram и Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12

Диана Гриб из Вильнюса (Литва), хозяйка овчарки по кличке Нова, принесла домой нового питомца – хорька Пакко, и удивилась, когда увидела, как сильно питомцы сдружились. Теперь они все делают вместе – играют, едят и спят. Об этом пишет издание Metro.

Нова и Пакко
Нова и Пакко
Фото: instagram.com/nova_n_pacco

Диана призналась, что сразу после того, как она принесла Пакко, тот первый день игнорировал собаку. Но овчарка буквально ходила за хорьком по пятам. И сейчас они – неразлучные друзья. Пакко часто забирает у Новы ее еду, оставляя только "крошки". Однако собака настолько привязалась к милому грызуну, что прощает все его проделки.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Животные стали настоящими звездами Instagram и Facebook. Каждое выложенное Дианой фото животных набирает сотни лайков и комментариев. Пользователи умиляются дружбе Пакко и Новы и радуются, что у них есть заботливая хозяйка.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

INSTAGRAM
INSTAGRAM

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Напомним, ранее мы писали, как щенок чихуахуа, которого зовут Ланди, подружился с голубем. Фотографии играющей с собакой птицы опубликовали на странице питомника The Mia Foundation в Facebook. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о сотрудниках приюта для бездомных животных The Pet and Wildlife Rescue, которые опубликовали в Facebook две фотографии собаки, согревшей на улице пять черных котят.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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