Их разлучил коронавирус: влюбленные сыграли свадьбу на границе, фото

За церемонией бракосочетания наблюдали двое полицейских

Влюбленные Александр Клерн из Швеции и Камилла Йорда из Норвегии хотели сыграть свадьбу, но в их планы неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Чтобы не отменять торжество, пара решила устроить праздник прямо на границе двух стран. Об этом сообщает издание BBC.

На церемонию, которая состоялась посреди леса на юго-востоке Норвегии, в районе Холебекк, пришли около 30 гостей. Жених и невеста были с одной стороны границы, а часть гостей – с другой. Между ними натянули белую ленту. За церемонией бракосочетания наблюдали двое полицейских – они контролировали, чтобы никто из гостей случайно не перешел границу.

"Все, что мы хотели – пожениться", – заявили новобрачные. Невеста добавила: "Любовь преодолевает все". Только вот после свадьбы всем пришлось разойтись в разные стороны – граница пока закрыта.

К слову, эта ситуация возникла из-за того, что Швеция приняла более мягкий подход к карантинным ограничениям, соседние страны (включая Норвегию) не включили ее в список стран, куда можно путешествовать.

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