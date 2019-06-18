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Иллюзионист хотел повторить знаменитый трюк и бесследно исчез под водой

Известный фокусник Чанчал Лахири пропал без вести в реке, сообщает полиция Индии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:46
Чанчал Лахир Фото: facebook.com/Cismaani
Чанчал Лахир
Фото: facebook.com/Cismaani

Фокусник и иллюзионист из Индии Чанчал Лахир, также известный как Волшебник Мандрейк, бесследно исчез под водой после того, как попытался повторить знаменитый трюк Гарри Гудини – "Освобождение".  

Мужчину заковали цепями и шестью замками, а затем опустили с лодки в реку Хугли, один из рукавов Ганга. Планировалось, что он сможет безопасно выплыть на поверхность освободившимся. Однако что-то пошло не так и фокусник пропал без вести.

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"Тело мужчины уже сутки ищут полицейские, спасатели и волонтеры, но никаких зацепок нет. В реке мужчина выполнял трюк "Освобождение". При погружении ему нужно было освободиться из железных оков", – пишет в Facebook профессор политологии Осман Дуббе. 
 

Как утверждает офицер местной полиции, фокусника не могут объявить мертвым, пока его тело не будет найдено.
Фотограф местной газеты Джаянт Шоу общался с иллюзионистом до проведения фокуса и спросил у него, зачем тот рискует жизнью. "Если я это сделаю, то случится волшебство, если допущу ошибку – трагедия", – сказал Лахири. Он хотел провернуть трюк, чтобы вернуть интерес к фокусам.

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту

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