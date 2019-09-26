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Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

Американский миллиардер и изобретатель оставил комментарий в Twitter

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:22
Илон Маск
Илон Маск
Фото: TechSpot

Билборд с курьезной надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?", ставшей мемом в сети, на днях появился возле офиса компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторн (США). Фирмой владеет американский миллиардер и изобретатель Илон Маск.

Скриншот: twitter.com/katlinegrey

Позже выяснилось, что этот перформанс устроили участники бизнес-форума, который пройдет в Краснодаре (РФ) в октябре этого года. Таким образом предприниматели пригласили известного американского изобретателя в гости.

Любопытно, что Илон Маск под комментариями в Twitter Кати Павлюченко даже успел ответить на этот мем. "Язык хорошо подвешен", – написал он на русском языке.

Скриншот: twitter.com/katlinegrey

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Обыгранный на билборде мем "Как тебе такое, Илон Маск?" стал распространяться в соцсетях в феврале 2018 года. Он использовался для противопоставления разработок компаний Маска странным российским изобретениям вроде замка для лампочки или чехла на пульт от телевизора.

Напомним, в марте 2019 года Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, где сообщается, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово "инновации". Бизнесмен ответил на твит картинкой, которую ему присылали русскоязычные пользователи соцсети. Кроме этого, Илон Маск подтвердил, что логотип компании Tesla представляет собой изображение носа кота.

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Источник: Сегодня
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