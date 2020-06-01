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Илон Маск подколол россиян из-за "батута" в космосе

Сегодня, 05:55

Американский миллиардер ответил на шутку Дмитрия Рогозина

Известный американский изобретатель, основатель компании SpaceX и миллиардер Илон Маск, который запустил в космос первый частный корабль Crew Dragon, во время пресс-конференции подколол главу российского космического ведомства Дмитрия Рогозина.

Чтобы понять шутку Маска, нужно вспомнить пост в Twitter бывшего вице-премьера РФ Рогозина, который сейчас занимает должность главы "Роскосмоса".

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", – отреагировал политик в 2014 году на санкции США против России из-за аннексии Крыма.

Таким образом Рогозин напомнил американцам, что они доставляют своих космонавтов на Международную космическую станцию с помощью российского "Союза".

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"Батут работает!" – сказал Илон Маск после рассказа представителя NASA о надежде на добрые отношения и сотрудничество с Россией в космической отрасли. Никто не понял, о чем идет речь. Маск объяснил, что это "внутренняя шутка".

Смотрите также в сюжете о том, как Илон Маск строил космические корабли:

Напомним, что ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за семь миллиардов долларов. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

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Источник: Сегодня
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