Илон Маск подколол россиян из-за "батута" в космосе
Американский миллиардер ответил на шутку Дмитрия Рогозина
Известный американский изобретатель, основатель компании SpaceX и миллиардер Илон Маск, который запустил в космос первый частный корабль Crew Dragon, во время пресс-конференции подколол главу российского космического ведомства Дмитрия Рогозина.
Чтобы понять шутку Маска, нужно вспомнить пост в Twitter бывшего вице-премьера РФ Рогозина, который сейчас занимает должность главы "Роскосмоса".
"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", – отреагировал политик в 2014 году на санкции США против России из-за аннексии Крыма.
Таким образом Рогозин напомнил американцам, что они доставляют своих космонавтов на Международную космическую станцию с помощью российского "Союза".
"Батут работает!" – сказал Илон Маск после рассказа представителя NASA о надежде на добрые отношения и сотрудничество с Россией в космической отрасли. Никто не понял, о чем идет речь. Маск объяснил, что это "внутренняя шутка".
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Напомним, что ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за семь миллиардов долларов. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.
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