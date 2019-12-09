Илон Маск со своей подругой "засветился" в новом Cybertruck: фото

Миллиардер припарковал пикап Cybertruck возле ресторана в Малибу

Илон Маск на Cybertruck в Малибу Фото: twitter.com/Jon4Lakers

Американский изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск засветился со своей подругой и несколькими друзьями за рулем недавно представленного пикапа Cybertruck в Малибу. Он припарковал пикап возле ресторана, поэтому прохожие фотографировались на фоне машины, пока миллиардер ужина, сообщает Mail Online.

В ноябре Маск представил электрический пикап Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Тогда один из дизайнеров бросил в окна бронированной машины металлический шар, после чего они разбились. Максимальное расстояние, на которое хватит заряда аккумулятора, оценивается в 800 километров и более. Автомобиль способен разгоняться до 96 километров в час всего за 2,9 секунды. После презентации электрического пикапа курс акций Tesla упал на шесть процентов. В результате состояние Илона Маска сократилось на 768 миллионов долларов.

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Ранее Маск утверждал, что кузов пикапа Cybertruck сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship: она может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия. Компании Tesla уже получено более 150 тысяч заказов на электрический пикап Cybertruck.

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