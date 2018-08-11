Именинник на видео нырнул в торт и загорелся

На кадрах видно, как мальчик погружается в торт лицом

Именинник загорелся. Фото: pixabay

Ребенок из Чили во время празднования своего дня рождения наклонился к торту и случайно загорелся. На видео инцидента обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, что мальчик вместо того, чтобы задуть свечу, сразу погружается в торт лицом в попытке откусить кусок. Огонь на свече тут же перекидывается на его волосы. Вокруг слышны крики, а стоящие рядом гости успевают быстро потушить возгорание.

Ребенок начинает плакать, а его мать обнимает его. Издание уточняет, что ролик собрал 7,1 миллиона просмотров.

Напомним, мы делали замечательную видеоподборку с малышами. Малыши очень трогательно реагируют на музыку, которая звучит на записях в Youtube. Кто-то из них плачет, услышав голос матери, кто-то веселится под популярные песни. Но в любом случае никто не остается равнодушным. Ведь в таком возрасте нет смущения перед камерой или окружением.

Кроме этого, мы писали, что поющий отец расплакался из-за реакции глухого сына. 25-летний Зак Оксендин опубликовал видео, на котором его глухой сын улыбается на звук голоса отца. Мальчик родился на 23-й неделе и весил всего 900 грамм. В утробе матери у малыша произошло кровотечение, и это сильно повлияло на его здоровье. В результате у мальчика церебральный паралич, больные легкие и глухота.