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Именины 1 апреля и самые важные приметы дня

Православные христиане 1 апреля почитают святых – Хрисанфа и Дарью Римских

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:39

Православные христиане 1 апреля почитают святых – Хрисанфа и Дарью Римских. Они проповедовали христианство, за что их и казнили.

Именины 1 апреля отмечает Дарья. В переводе с древнеперсидского это имя означает "победительница". Дарьи не выносят дамских компаний и могут долго оставаться в одиночестве, если считают, что рядом нет достойного мужчины. Но когда такой человек встретится – ни за что его не пропустят.

1 апреля – день Дарьи
1 апреля – день Дарьи
Фото: Pixabay

Дарьи – прекрасные жены и матери, способные поддерживать домашний очаг. Они просто обречены на победу в тех профессиях, где требуется продемонстрировать силу воли, хитрость и хватку. Слабость Дарьи в том, что она не умеет проигрывать. Если Дарья "сдалась" – это очень жалкое зрелище, хотя они обычно не сдаются – чаще берут тайм-аут, чтобы отдохнуть.

Приметы на 1 апреля

  • Если звезд не видишь, значит, будет теплая погода.
  • Теплый и ясный день сулит сухое и ветреное лето.

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  • Раскаты грома слышите отрывисто – ждите улучшения погоды.
  • На орешнике много почек – ждите урожай овса.
  • Ранний прилет трясогузок застал – ждите теплую весну.
  • Ранняя весна – ждите большое половодье.
  • В этот день тают снега.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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