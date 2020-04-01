Именины 1 апреля и самые важные приметы дня
Православные христиане 1 апреля почитают святых – Хрисанфа и Дарью Римских
Православные христиане 1 апреля почитают святых – Хрисанфа и Дарью Римских. Они проповедовали христианство, за что их и казнили.
Именины 1 апреля отмечает Дарья. В переводе с древнеперсидского это имя означает "победительница". Дарьи не выносят дамских компаний и могут долго оставаться в одиночестве, если считают, что рядом нет достойного мужчины. Но когда такой человек встретится – ни за что его не пропустят.
Дарьи – прекрасные жены и матери, способные поддерживать домашний очаг. Они просто обречены на победу в тех профессиях, где требуется продемонстрировать силу воли, хитрость и хватку. Слабость Дарьи в том, что она не умеет проигрывать. Если Дарья "сдалась" – это очень жалкое зрелище, хотя они обычно не сдаются – чаще берут тайм-аут, чтобы отдохнуть.
- Если звезд не видишь, значит, будет теплая погода.
- Теплый и ясный день сулит сухое и ветреное лето.
- Раскаты грома слышите отрывисто – ждите улучшения погоды.
- На орешнике много почек – ждите урожай овса.
- Ранний прилет трясогузок застал – ждите теплую весну.
- Ранняя весна – ждите большое половодье.
- В этот день тают снега.
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