Именины Александра и Николая: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра и Николая 2019 отправляйте именинникам лучшие поздравления в прозе и стихах

С Днем ангела Александра и Николая Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 29 мая, празднуют Александр и Николай. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, красивые, искренние и позитивные поздравления с днем ангела.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и обычно добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Имя Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

В день ангела Александра и Николая мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, радостные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.

Читайте также Именины в мае 2019: кто и когда отмечает день ангела

Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть, чего желаешь, — будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Не зря назван Александром —

Самым лучшим из имен.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Эффектные поздравления Александру с именинами в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Короткие смс поздравления с именинами Александра

***

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.



Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И, конечно же, счастливым!

Красивые поздравления Александру с именинами в прозе

***

Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днём рождения!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Николаю с днем ангела в стихах

***

С днем ангела, милый, любимый, родной,

Поздравлю тебя, Николай дорогой.

Будь счастлив и весел, здоров и любим,

Желаю тебе и всем близким твоим.



Пусть небо поможет исполнить мечты,

Которые только придумаешь ты.

Святой Николай пусть поддержит в пути.

По жизни успешно с улыбкой идти!

Именины Николая: добрые пожелания

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом неспокойном мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе

***

Николай, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Короткое смс поздравление с именинами Николаю

***

Коля, Коля, Николай,

Поздравленья принимай!

Пожелаю я удачи

И терпения на сдачу.



Пусть к тебе придет здоровье,

Радость и богатство.

Пусть любовь свою найдешь ты,

И не знай злорадства!

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в июне 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram