Именины Александра и Николая: поздравления с днем ангела
В День ангела Александра и Николая 2019 отправляйте именинникам лучшие поздравления в прозе и стихах
День ангела сегодня, 29 мая, празднуют Александр и Николай. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, красивые, искренние и позитивные поздравления с днем ангела.
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Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и обычно добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.
Имя Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.
В день ангела Александра и Николая мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, радостные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.
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Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах
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Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.
Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.
Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.
Эффектные поздравления Александру с именинами в прозе
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Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.
Короткие смс поздравления с именинами Александра
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Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.
Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!
Красивые поздравления Александру с именинами в прозе
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Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днём рождения!
Лучшие поздравления Николаю с днем ангела в стихах
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С днем ангела, милый, любимый, родной,
Поздравлю тебя, Николай дорогой.
Будь счастлив и весел, здоров и любим,
Желаю тебе и всем близким твоим.
Пусть небо поможет исполнить мечты,
Которые только придумаешь ты.
Святой Николай пусть поддержит в пути.
По жизни успешно с улыбкой идти!
Именины Николая: добрые пожелания
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Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом неспокойном мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.
Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе
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Николай, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!
Короткое смс поздравление с именинами Николаю
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Коля, Коля, Николай,
Поздравленья принимай!
Пожелаю я удачи
И терпения на сдачу.
Пусть к тебе придет здоровье,
Радость и богатство.
Пусть любовь свою найдешь ты,
И не знай злорадства!
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