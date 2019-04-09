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Именины Александра и Павла: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра и Павла 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:22
Поздравления с именинами Александра и Павла
Поздравления с именинами Александра и Павла
Фото: Pixabay

Все Александры и Павлы сегодня, 9 апреля, празднуют свой день ангела и вполне законно получают от близких и друзей самые добрые, теплые и радостные поздравления с именинами.

В течение года и у Александра, и у Павла есть несколько поводов отметить день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.

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Александр означает "защитник". По натуре он – прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и обычно добивающийся своих целей. Это общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

В день ангела Александра и Павла примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах

***

Санек, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.

Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.

Эффектные поздравления Александру с именинами в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Короткие смс поздравления с именинами Александра

***

Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!

Лучшие поздравления Александру с именинами в стихах

***

С днем твоим тебя сегодня
Александр, поздравляем,
Много сил и оптимизма,
И энергии желаем!

Чтоб азарт не угасал,
И настрой не пропадал,
Вдохновенье излучай,
Благоденствуй, процветай.

Пусть ведет тебя успех,
И звучит веселый смех,
А удача рядом будет,
И судьба тебя балует!

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Именины Павла: лучшие пожелания

***

Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.

Философские пожелания в День ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

Красивое поздравление с именинами Павлу

***

Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.

Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.

Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.

Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.

Добрые поздравления с именинами Павла в прозе

***

Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!

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