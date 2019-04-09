Именины Александра и Павла: поздравления с днем ангела
В День ангела Александра и Павла 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах
Все Александры и Павлы сегодня, 9 апреля, празднуют свой день ангела и вполне законно получают от близких и друзей самые добрые, теплые и радостные поздравления с именинами.
В течение года и у Александра, и у Павла есть несколько поводов отметить день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.
Александр означает "защитник". По натуре он – прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и обычно добивающийся своих целей. Это общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.
Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.
В день ангела Александра и Павла примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах
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Санек, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.
Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.
Эффектные поздравления Александру с именинами в прозе
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Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.
Короткие смс поздравления с именинами Александра
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Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.
Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!
Лучшие поздравления Александру с именинами в стихах
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С днем твоим тебя сегодня
Александр, поздравляем,
Много сил и оптимизма,
И энергии желаем!
Чтоб азарт не угасал,
И настрой не пропадал,
Вдохновенье излучай,
Благоденствуй, процветай.
Пусть ведет тебя успех,
И звучит веселый смех,
А удача рядом будет,
И судьба тебя балует!
Именины Павла: лучшие пожелания
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Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.
Философские пожелания в День ангела Павла в прозе
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Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
Красивое поздравление с именинами Павлу
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Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.
Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.
Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.
Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.
Добрые поздравления с именинами Павла в прозе
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Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!
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