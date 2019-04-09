Именины Александра и Павла: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра и Павла 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Поздравления с именинами Александра и Павла Фото: Pixabay

Все Александры и Павлы сегодня, 9 апреля, празднуют свой день ангела и вполне законно получают от близких и друзей самые добрые, теплые и радостные поздравления с именинами.

В течение года и у Александра, и у Павла есть несколько поводов отметить день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.

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Александр означает "защитник". По натуре он – прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и обычно добивающийся своих целей. Это общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

В день ангела Александра и Павла примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах

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Санек, пусть будет все прекрасно,

Пусть деньги будут у тебя.

Здоровье будет пусть отличным

И не подводит никогда.



Желаю счастья и удачи.

Пусть будет все в жизни твоей:

Пусть будет очень много счастья

И много искренних друзей.

Эффектные поздравления Александру с именинами в прозе

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Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Короткие смс поздравления с именинами Александра

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Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.



Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И, конечно же, счастливым!

Лучшие поздравления Александру с именинами в стихах

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С днем твоим тебя сегодня

Александр, поздравляем,

Много сил и оптимизма,

И энергии желаем!



Чтоб азарт не угасал,

И настрой не пропадал,

Вдохновенье излучай,

Благоденствуй, процветай.



Пусть ведет тебя успех,

И звучит веселый смех,

А удача рядом будет,

И судьба тебя балует!

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Именины Павла: лучшие пожелания

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Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!



Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Философские пожелания в День ангела Павла в прозе

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Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

Красивое поздравление с именинами Павлу

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Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.



Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.



Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.



Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Добрые поздравления с именинами Павла в прозе

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Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!

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