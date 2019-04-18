Именины Алексея, Марка, Георгия, Николая: поздравления с днем ангела
В День ангела Алексея, Марка, Георгия, Николая 2019 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 18 апреля, отмечают свои именины Алексей, Марк, Георгий, Николай. У вас наверняка есть друзья и знакомые с такими именами, так что не забудьте поздравить их с днем ангела и отправить самые лучшие и красивые пожелания в этот день.
Значение имени Алексей трактуется как "защитник" и "божий человек". Людей с таким именем характеризует активность, воля, целеустремленность и рассудительность.
Интересное значение имеет имя Марк – в переводе означающее "молоток". Это достаточно замкнутый в себе человек с очень развитой силой воли и стремлением к новым познаниям.
Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, целеустремленность, а также чувство юмора.
Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.
В день ангела Алексея, Марка, Георгия, Николая мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Алексея в прозе
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Дорогой мой Алексей, поздравляю тебя от всей души. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался защитником, как предначертано судьбою твоего имени: защитником своих родных, защитником своих идей и своих достижений, своей любви и своего счастья. Будь уверен в себе, безумно счастлив и удачен.
Лучшие поздравления Алексею с именинами в стихах
***
Я желаю тебе счастья,
Верных, преданных друзей,
Чувств глубоких, настоящих,
Поздравляю, Алексей.
Сложиться пускай карьера,
Пусть побед настигнет шквал,
Я желаю в праздник этот,
Чтобы ты не унывал.
Чтобы цели себе ставил,
Не сворачивал с пути,
Верил, что большие взлеты
Ожидают впереди.
Душевные стихи в день ангела Алексея
***
Я поздравляю от души тебя, Алешка,
Пускай душа от радости поет,
И светит солнце яркое в окошко,
И на лице улыбка расцветет!
Желаю, чтоб все планы удавались,
Чтоб шли успешно все твои дела,
Желания заветные сбывались,
И жизнь всегда счастливою была!
Эффектные поздравления Николаю с именинами в стихах
***
Поздравляем, Николай,
И желаем дружно:
Постоянно твердо знай,
Что для счастья нужно.
Пусть далекие мечты
Упадут в ладони,
Пусть удачлив будешь ты
И на все способен.
Пусть всегда и соль, и хлеб
Будет в твоем доме,
Пусть найдет тебя успех,
Чтоб исполнить волю.
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Философские пожелания в День ангела Николая
***
Пусть жизнь твоя сияет звездопадом,
Желанья исполняются в мгновенье,
Успех и счастье вечно будут рядом,
Не будет только зла и огорченья.
Пусть для тебя в таком прекрасном мире
Цветет заря, поют с восходом птицы,
Будь, Николай, на свете всех счастливей,
Не будет пусть у радости границы!
Именины Николая: прикольные пожелания
***
С днем рожденья поздравляем
Дорогого Николая.
Счастья, много светлых дней,
Дружбы преданной желаем.
Прочь, все беды и тревоги,
С твоей жизненной дороги.
В теле — бодрости на годы,
В доме — радостной погоды!
Самое красивое поздравление с именинами Марка в стихах
***
Пусть счастье красочным подарком
Не покидает твою жизнь,
Любовь пусть будет самой жаркой,
На крыльях поднимает ввысь.
Хочу, чтоб было все у Марка,
Чего он только пожелает,
Пусть будет радостным и ярким
Тот путь, который выбирает!
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Именины Марка: лучшие пожелания в прозе
***
Чудесный парень Марк, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, весёлую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.
Доброе поздравление с именинами Георгия
***
Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Парни такие не знают покоя.
И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.
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Прикольные поздравления в день ангела Георгия в стихах
***
Дела с умом всегда ведешь,
Друзей вовек не подведешь,
И на работе нет проблем,
И дома ты доволен всем!
Все потому, что есть талант,
В любви и деле ты — гигант,
Вот так, Георгий, продолжай,
Успех из рук не выпускай!
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