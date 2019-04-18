Именины Алексея, Марка, Георгия, Николая: поздравления с днем ангела

В День ангела Алексея, Марка, Георгия, Николая 2019 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе

Лучшие поздравления с именинами Фото: Pixabay

Сегодня, 18 апреля, отмечают свои именины Алексей, Марк, Георгий, Николай. У вас наверняка есть друзья и знакомые с такими именами, так что не забудьте поздравить их с днем ангела и отправить самые лучшие и красивые пожелания в этот день.

Значение имени Алексей трактуется как "защитник" и "божий человек". Людей с таким именем характеризует активность, воля, целеустремленность и рассудительность.

Интересное значение имеет имя Марк – в переводе означающее "молоток". Это достаточно замкнутый в себе человек с очень развитой силой воли и стремлением к новым познаниям.

Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

В день ангела Алексея, Марка, Георгия, Николая мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Алексея в прозе

***

Дорогой мой Алексей, поздравляю тебя от всей души. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался защитником, как предначертано судьбою твоего имени: защитником своих родных, защитником своих идей и своих достижений, своей любви и своего счастья. Будь уверен в себе, безумно счастлив и удачен.

Лучшие поздравления Алексею с именинами в стихах

***

Я желаю тебе счастья,

Верных, преданных друзей,

Чувств глубоких, настоящих,

Поздравляю, Алексей.



Сложиться пускай карьера,

Пусть побед настигнет шквал,

Я желаю в праздник этот,

Чтобы ты не унывал.



Чтобы цели себе ставил,

Не сворачивал с пути,

Верил, что большие взлеты

Ожидают впереди.

Душевные стихи в день ангела Алексея

***

Я поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

И на лице улыбка расцветет!



Желаю, чтоб все планы удавались,

Чтоб шли успешно все твои дела,

Желания заветные сбывались,

И жизнь всегда счастливою была!

Эффектные поздравления Николаю с именинами в стихах

***

Поздравляем, Николай,

И желаем дружно:

Постоянно твердо знай,

Что для счастья нужно.



Пусть далекие мечты

Упадут в ладони,

Пусть удачлив будешь ты

И на все способен.



Пусть всегда и соль, и хлеб

Будет в твоем доме,

Пусть найдет тебя успех,

Чтоб исполнить волю.

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Философские пожелания в День ангела Николая

***

Пусть жизнь твоя сияет звездопадом,

Желанья исполняются в мгновенье,

Успех и счастье вечно будут рядом,

Не будет только зла и огорченья.



Пусть для тебя в таком прекрасном мире

Цветет заря, поют с восходом птицы,

Будь, Николай, на свете всех счастливей,

Не будет пусть у радости границы!

Именины Николая: прикольные пожелания

***

С днем рожденья поздравляем

Дорогого Николая.

Счастья, много светлых дней,

Дружбы преданной желаем.



Прочь, все беды и тревоги,

С твоей жизненной дороги.

В теле — бодрости на годы,

В доме — радостной погоды!

Самое красивое поздравление с именинами Марка в стихах

***

Пусть счастье красочным подарком

Не покидает твою жизнь,

Любовь пусть будет самой жаркой,

На крыльях поднимает ввысь.



Хочу, чтоб было все у Марка,

Чего он только пожелает,

Пусть будет радостным и ярким

Тот путь, который выбирает!

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Именины Марка: лучшие пожелания в прозе

***

Чудесный парень Марк, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, весёлую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.

Доброе поздравление с именинами Георгия

***

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Парни такие не знают покоя.



И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

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Прикольные поздравления в день ангела Георгия в стихах

***

Дела с умом всегда ведешь,

Друзей вовек не подведешь,

И на работе нет проблем,

И дома ты доволен всем!



Все потому, что есть талант,

В любви и деле ты — гигант,

Вот так, Георгий, продолжай,

Успех из рук не выпускай!

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