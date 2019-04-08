Именины Аллы и Анны: поздравления с днем ангела
В День ангела Аллы и Анны 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 8 апреля, свой день ангела отмечает Алла и Анна. Названные этими именами женщины получают самые лучшие поздравления с именинами в этот день.
Имя Алла имеет несколько значений, каждое из которых интересно по-своему: богиня, мастерица на все руки, все умеющая. Обладательницы этого имени, и правда, способны добиться многого благодаря своей целеустремленности и энергичности. Свои именины Алла по церковному календарю отмечает 31 января, 8 апреля и 23 октября.
У имени Анна великое значение, поскольку это имя матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Кроме того, Анна переводится как "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать". Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота. Свои именины Анна празднует несколько раз в год, в том числе и сегодня, 8 апреля.
В день ангела Аллы и Анны мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам нежные, добрые, позитивные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Аллы в прозе
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Дорогая Алла, поздравляю тебя с твоими именинами. Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.
Короткие смс поздравления с именинами Аллы
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Пусть окружает всюду счастье,
Пускай преследует успех,
Пусть отгоняют все ненастье
Улыбки и задорный смех.
Пусть будет радости немало,
Здоровье крепнет у тебя.
Ну, в общем, поздравляю, Алла.
Желаю мира и добра!
Прикольные поздравления Алле с днем ангела в смс
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Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой милой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сверкай!
Именины Аллы: добрые пожелания
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Чтоб лишь только хорошела,
Красотой своей блистала, —
От души тебе желаю,
Дорогая Алла!
Пусть твой шарм пленит, как прежде,
Счастьем пусть горят глаза,
Воплотить пусть все желания
Помогают Небеса.
Радости тебе огромной,
От судьбы — больших подарков.
Пусть от чувств и пылкой страсти
Будет, Алла, очень жарко.
Эффектные поздравления Анне с именинами в прозе
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Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.
Философские пожелания в День ангела Анне в стихах
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Будь волшебной, ясной, нежной,
Лучезарной, безмятежной,
Чтоб глаза сияли ярко,
Тебя, Анна, с днем приятным!
Пусть лучи на небе солнца
Освещают путь всегда,
А с закатом пусть восходит
Твоя яркая звезда.
Чтоб судьба тебя хранила,
Чтобы ангел твой берег,
Чтобы дней счастливых было
Много-много наперед!
Короткое смс поздравление с именинами Анне
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В этот день счастливый,
Анечка, прими
Пожелания счастья,
Радости, любви.
Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.
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