Именины Аллы и Анны: поздравления с днем ангела

В День ангела Аллы и Анны 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Именины Аллы и Анны 2019 Фото: Pixabay

Сегодня, 8 апреля, свой день ангела отмечает Алла и Анна. Названные этими именами женщины получают самые лучшие поздравления с именинами в этот день.

Имя Алла имеет несколько значений, каждое из которых интересно по-своему: богиня, мастерица на все руки, все умеющая. Обладательницы этого имени, и правда, способны добиться многого благодаря своей целеустремленности и энергичности. Свои именины Алла по церковному календарю отмечает 31 января, 8 апреля и 23 октября.

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У имени Анна великое значение, поскольку это имя матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Кроме того, Анна переводится как "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать". Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота. Свои именины Анна празднует несколько раз в год, в том числе и сегодня, 8 апреля.

В день ангела Аллы и Анны мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам нежные, добрые, позитивные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Аллы в прозе

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Дорогая Алла, поздравляю тебя с твоими именинами. Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.

Короткие смс поздравления с именинами Аллы

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Пусть окружает всюду счастье,

Пускай преследует успех,

Пусть отгоняют все ненастье

Улыбки и задорный смех.



Пусть будет радости немало,

Здоровье крепнет у тебя.

Ну, в общем, поздравляю, Алла.

Желаю мира и добра!

Прикольные поздравления Алле с днем ангела в смс

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Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!



Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сверкай!

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Именины Аллы: добрые пожелания

***

Чтоб лишь только хорошела,

Красотой своей блистала, —

От души тебе желаю,

Дорогая Алла!



Пусть твой шарм пленит, как прежде,

Счастьем пусть горят глаза,

Воплотить пусть все желания

Помогают Небеса.



Радости тебе огромной,

От судьбы — больших подарков.

Пусть от чувств и пылкой страсти

Будет, Алла, очень жарко.

Эффектные поздравления Анне с именинами в прозе

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Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

Философские пожелания в День ангела Анне в стихах

***

Будь волшебной, ясной, нежной,

Лучезарной, безмятежной,

Чтоб глаза сияли ярко,

Тебя, Анна, с днем приятным!



Пусть лучи на небе солнца

Освещают путь всегда,

А с закатом пусть восходит

Твоя яркая звезда.



Чтоб судьба тебя хранила,

Чтобы ангел твой берег,

Чтобы дней счастливых было

Много-много наперед!

Короткое смс поздравление с именинами Анне

***

В этот день счастливый,

Анечка, прими

Пожелания счастья,

Радости, любви.



Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

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