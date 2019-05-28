Именины Дмитрия: поздравления с днем ангела

В День ангела Дмитрия 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Поздравления с днем ангела Дмитрия Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 28 мая, празднует Дмитрий. Каждый дорогой Дмитрий, Дима, Димочка, Митя, Димон – мы поздравляем всех именинников и адресуем им самые лучшие, нежные, теплые и веселые поздравления с днем ангела.

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Дмитрий в течение года много раз отмечает день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, посвященным святым и мученикам.

Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.

В день ангела Дмитрия самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Короткие смс поздравления с днем ангела Дмитрия

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Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

С днем ангела Дмитрия Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с именинами Дмитрию в стихах

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Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела в стихах

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Тебя я, Дмитрий, поздравляю!

Любви и счастья пожелаю!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!



Побольше в кошельке купюр,

Одежды стильной — от кутюр,

Зарплату большую, стабильную,

Рядом даму красивую, стильную!



В семье — побольше дней счастливых,

Детей — и умных, и красивых,

В душе — гармонии, покоя.

А если что — то мы с тобою!

С днем ангела Дмитрия Фото: Pixabay

Именины Дмитрия: лучшие пожелания в прозе

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Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Радостные пожелания в День ангела Дмитрия в стихах

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Будет пусть здоровье крепким,

Сила, воля — нерушимы.

Я желаю процветания

И большого счастья, Дима.



Пусть все ладится в работе,

Удаются все идеи,

Будут пусть азарт, желание

В жизни воплотить затеи.



Я любви желаю пылкой,

Что на подвиги толкает,

Страсть пускай в горячем сердце

Никогда не затухает.

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