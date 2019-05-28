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Именины Дмитрия: поздравления с днем ангела

В День ангела Дмитрия 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:22
Поздравления с днем ангела Дмитрия
Поздравления с днем ангела Дмитрия
Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 28 мая, празднует Дмитрий. Каждый дорогой Дмитрий, Дима, Димочка, Митя, Димон – мы поздравляем всех именинников и адресуем им самые лучшие, нежные, теплые и веселые поздравления с днем ангела.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Дмитрий в течение года много раз отмечает день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, посвященным святым и мученикам.

Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.

В день ангела Дмитрия самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Короткие смс поздравления с днем ангела Дмитрия

***

Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!

С днем ангела Дмитрия
С днем ангела Дмитрия
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с именинами Дмитрию в стихах

***

Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!

Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела в стихах

***

Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья пожелаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной — от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!

В семье — побольше дней счастливых,
Детей — и умных, и красивых,
В душе — гармонии, покоя.
А если что — то мы с тобою!

С днем ангела Дмитрия
С днем ангела Дмитрия
Фото: Pixabay

Именины Дмитрия: лучшие пожелания в прозе

***

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Радостные пожелания в День ангела Дмитрия в стихах

***

Будет пусть здоровье крепким,
Сила, воля — нерушимы.
Я желаю процветания
И большого счастья, Дима.

Пусть все ладится в работе,
Удаются все идеи,
Будут пусть азарт, желание
В жизни воплотить затеи.

Я любви желаю пылкой,
Что на подвиги толкает,
Страсть пускай в горячем сердце
Никогда не затухает.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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