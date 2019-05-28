Именины Дмитрия: поздравления с днем ангела
В День ангела Дмитрия 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах
День ангела сегодня, 28 мая, празднует Дмитрий. Каждый дорогой Дмитрий, Дима, Димочка, Митя, Димон – мы поздравляем всех именинников и адресуем им самые лучшие, нежные, теплые и веселые поздравления с днем ангела.
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Дмитрий в течение года много раз отмечает день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, посвященным святым и мученикам.
Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.
В день ангела Дмитрия самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
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Короткие смс поздравления с днем ангела Дмитрия
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Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
Прикольные поздравления с именинами Дмитрию в стихах
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Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела в стихах
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Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья пожелаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной — от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!
В семье — побольше дней счастливых,
Детей — и умных, и красивых,
В душе — гармонии, покоя.
А если что — то мы с тобою!
Именины Дмитрия: лучшие пожелания в прозе
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Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!
Радостные пожелания в День ангела Дмитрия в стихах
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Будет пусть здоровье крепким,
Сила, воля — нерушимы.
Я желаю процветания
И большого счастья, Дима.
Пусть все ладится в работе,
Удаются все идеи,
Будут пусть азарт, желание
В жизни воплотить затеи.
Я любви желаю пылкой,
Что на подвиги толкает,
Страсть пускай в горячем сердце
Никогда не затухает.
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