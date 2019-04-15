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Именины Георгия: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Георгия 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:10
Именины Георгия
Именины Георгия
Фото: Pixabay

Сегодня, 15 апреля, отмечает свои именины Георгий, он же Гоша, он же Гога, он же Жора, а также Жоржик, Геша, Гарик, Жорик. Если у вас есть знакомые с таким многогранным именем, обязательно поздравьте их с днем ангела и отправьте самые лучшие и красивые пожелания.

Это не единственная дата не только в году, но и в апреле, когда Георгий празднует свои именины по церковному календарю, и все эти дни приурочены памяти святых и мучеников по имени Георгий, один из которых – Георгий Победоносец.

Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

В день ангела Георгия мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

***

Ты, Георгий, скажем честно,
Настоящий идеал:
Умный, добрый, интересный.
Выше всяческих похвал.

Пожелать хочу удачи,
Быть все время впереди.
Пусть сопутствует лишь счастье
На твоем судьбы пути.

Философские поздравления с именинами Георгия

***

Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Парни такие не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.

Красивые поздравления Георгию с именинами в прозе

***

Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

Лучшие поздравления Георгию с именинами в стихах

***

Дорогой Георгий, поздравляю!
Пусть успех сопутствует тебе,
Пусть тебя богатство окружает,
И весна поселится в душе.

Пусть твои сбываются мечтанья,
пусть все будет просто хорошо,
Пусть лучи добра и пониманья
Дарят радость, нежность и тепло.

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Короткие пожелания в День ангела Георгию в стихах

***

В общем Жора — молодец,
Он отличный парень!
В именинный светлый день
Мы его поздравим.
Пожелаем: в жизни мчись
На коне, с победой.
Пусть же будут нипочем
Горести и беды.

 Жизнеутверждающее поздравление с именинами Георгию

***

Георгий, поздравляю с днем ангела! Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь многократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви, дружбы, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

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