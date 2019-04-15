Именины Георгия: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Георгия 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Именины Георгия Фото: Pixabay

Сегодня, 15 апреля, отмечает свои именины Георгий, он же Гоша, он же Гога, он же Жора, а также Жоржик, Геша, Гарик, Жорик. Если у вас есть знакомые с таким многогранным именем, обязательно поздравьте их с днем ангела и отправьте самые лучшие и красивые пожелания.

Это не единственная дата не только в году, но и в апреле, когда Георгий празднует свои именины по церковному календарю, и все эти дни приурочены памяти святых и мучеников по имени Георгий, один из которых – Георгий Победоносец.

Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

В день ангела Георгия мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

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Ты, Георгий, скажем честно,

Настоящий идеал:

Умный, добрый, интересный.

Выше всяческих похвал.



Пожелать хочу удачи,

Быть все время впереди.

Пусть сопутствует лишь счастье

На твоем судьбы пути.

Философские поздравления с именинами Георгия

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Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Парни такие не знают покоя.



И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

Красивые поздравления Георгию с именинами в прозе

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Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

Лучшие поздравления Георгию с именинами в стихах

***

Дорогой Георгий, поздравляю!

Пусть успех сопутствует тебе,

Пусть тебя богатство окружает,

И весна поселится в душе.



Пусть твои сбываются мечтанья,

пусть все будет просто хорошо,

Пусть лучи добра и пониманья

Дарят радость, нежность и тепло.

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Короткие пожелания в День ангела Георгию в стихах

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В общем Жора — молодец,

Он отличный парень!

В именинный светлый день

Мы его поздравим.

Пожелаем: в жизни мчись

На коне, с победой.

Пусть же будут нипочем

Горести и беды.

Жизнеутверждающее поздравление с именинами Георгию

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Георгий, поздравляю с днем ангела! Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь многократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви, дружбы, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.

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