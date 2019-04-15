Именины Георгия: красивые поздравления с днем ангела
В День ангела Георгия 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 15 апреля, отмечает свои именины Георгий, он же Гоша, он же Гога, он же Жора, а также Жоржик, Геша, Гарик, Жорик. Если у вас есть знакомые с таким многогранным именем, обязательно поздравьте их с днем ангела и отправьте самые лучшие и красивые пожелания.
Это не единственная дата не только в году, но и в апреле, когда Георгий празднует свои именины по церковному календарю, и все эти дни приурочены памяти святых и мучеников по имени Георгий, один из которых – Георгий Победоносец.
Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.
В день ангела Георгия мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах
***
Ты, Георгий, скажем честно,
Настоящий идеал:
Умный, добрый, интересный.
Выше всяческих похвал.
Пожелать хочу удачи,
Быть все время впереди.
Пусть сопутствует лишь счастье
На твоем судьбы пути.
Философские поздравления с именинами Георгия
***
Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Парни такие не знают покоя.
И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.
Красивые поздравления Георгию с именинами в прозе
***
Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!
Лучшие поздравления Георгию с именинами в стихах
***
Дорогой Георгий, поздравляю!
Пусть успех сопутствует тебе,
Пусть тебя богатство окружает,
И весна поселится в душе.
Пусть твои сбываются мечтанья,
пусть все будет просто хорошо,
Пусть лучи добра и пониманья
Дарят радость, нежность и тепло.
Короткие пожелания в День ангела Георгию в стихах
***
В общем Жора — молодец,
Он отличный парень!
В именинный светлый день
Мы его поздравим.
Пожелаем: в жизни мчись
На коне, с победой.
Пусть же будут нипочем
Горести и беды.
Жизнеутверждающее поздравление с именинами Георгию
***
Георгий, поздравляю с днем ангела! Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь многократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви, дружбы, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.
Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram