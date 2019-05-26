Именины Ирины, Александра и Сергея: поздравления с днем ангела

В День ангела Ирины, Александра и Сергея 2019 адресуйте именинникам лучшие поздравления в прозе и стихах

Поздравления с именинами Фото: Pixabay

Все Ирины, Александры и Сергеи сегодня, 26 мая, празднуют свой день ангела, а потому с радостью и удовольствием получают от близких и друзей самые красивые, добрые и радостные поздравления с именинами.

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Имя Ирина означает "мир" и "покой". Женщина с этим именем – самостоятельная, целеустремленная и уверенная в себе личность. Улыбка и веселое расположение духа никогда не покидают ее.

Александр означает "защитник". По натуре это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и достигающий своих целей. Это общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Значение имени Сергей трактуется как "ясный" и "высокочтимый". Этим именем чаще всего обладают люди энергичные и активные, в то же время не лишенные сентиментальности. Сергей ответственен и добросовестен, в семье – любящий, хотя и ревнивый муж.

В день ангела Ирины, Александра и Сергея примите наилучшие пожелания, а также добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Прикольные поздравления с именинами Ирине в стихах

***

Очень много для Ириши

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Все, что хочешь, чтоб сбылось.



Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Рядышком была с тобой.



На душе — весны и лета,

В теле — бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!

Красивые поздравления Ирине с именинами в прозе

***

И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.

С днем ангела Фото: sunbouquet

Лучшее поздравление Ирине с днем ангела

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!



Иришка, тебя от души поздравляем

Удачи, здоровья и счастья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах

***

Санек, пусть будет все прекрасно,

Пусть деньги будут у тебя.

Здоровье будет пусть отличным

И не подводит никогда.



Желаю счастья и удачи.

Пусть будет все в жизни твоей:

Пусть будет очень много счастья

И много искренних друзей.

Красивые поздравления Александру с именинами в прозе

***

Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днём рождения!

С днем ангела Фото: sunbouquet

Смс поздравления с именинами Александра

***

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.



Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И, конечно же, счастливым!

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Красивые поздравления с именинами Сергея в стихах

***

В этот чудесный праздник самый

Без поздравления не оставим,

Ведь мы, Сергей, вас уважаем,

Мы вам здоровья пожелаем!

Удачи, радости, признания,

Чтобы сбывались все желания,

Мы вам желаем быль любимым

И обязательно — счастливым,

Чтоб все дела легко решались,

Чтоб вы в любви всегда купались,

Об одиночестве не знали,

И все от жизни получали!

Философские пожелания в День ангела Сергея в прозе

***

Дорогой Сергей, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

Красивое поздравление с именинами Сергею

***

Серёжа — лучший в мире друг,

Самый заботливый супруг.

Тебя чтят люди и семья,

Видна всем доброта твоя.



Ревнив немного, ну пускай,

Мужской характер у тебя.

Любимую не отпускай!

И знай, с тобой твои друзья!

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