Именины Ирины, Александра и Сергея: поздравления с днем ангела
В День ангела Ирины, Александра и Сергея 2019 адресуйте именинникам лучшие поздравления в прозе и стихах
Все Ирины, Александры и Сергеи сегодня, 26 мая, празднуют свой день ангела, а потому с радостью и удовольствием получают от близких и друзей самые красивые, добрые и радостные поздравления с именинами.
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Имя Ирина означает "мир" и "покой". Женщина с этим именем – самостоятельная, целеустремленная и уверенная в себе личность. Улыбка и веселое расположение духа никогда не покидают ее.
Александр означает "защитник". По натуре это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и достигающий своих целей. Это общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.
Значение имени Сергей трактуется как "ясный" и "высокочтимый". Этим именем чаще всего обладают люди энергичные и активные, в то же время не лишенные сентиментальности. Сергей ответственен и добросовестен, в семье – любящий, хотя и ревнивый муж.
В день ангела Ирины, Александра и Сергея примите наилучшие пожелания, а также добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
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Прикольные поздравления с именинами Ирине в стихах
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Очень много для Ириши
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Все, что хочешь, чтоб сбылось.
Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Рядышком была с тобой.
На душе — весны и лета,
В теле — бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!
Красивые поздравления Ирине с именинами в прозе
***
И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.
Лучшее поздравление Ирине с днем ангела
***
Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
Удачи, здоровья и счастья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах
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Санек, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.
Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.
Красивые поздравления Александру с именинами в прозе
***
Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днём рождения!
Смс поздравления с именинами Александра
***
Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.
Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!
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Красивые поздравления с именинами Сергея в стихах
***
В этот чудесный праздник самый
Без поздравления не оставим,
Ведь мы, Сергей, вас уважаем,
Мы вам здоровья пожелаем!
Удачи, радости, признания,
Чтобы сбывались все желания,
Мы вам желаем быль любимым
И обязательно — счастливым,
Чтоб все дела легко решались,
Чтоб вы в любви всегда купались,
Об одиночестве не знали,
И все от жизни получали!
Философские пожелания в День ангела Сергея в прозе
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Дорогой Сергей, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
Красивое поздравление с именинами Сергею
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Серёжа — лучший в мире друг,
Самый заботливый супруг.
Тебя чтят люди и семья,
Видна всем доброта твоя.
Ревнив немного, ну пускай,
Мужской характер у тебя.
Любимую не отпускай!
И знай, с тобой твои друзья!
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