Именины Марии и Николая: поздравления с днем ангела

В День ангела Марии и Николая 2019 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе

Именины Марии и Николая Фото: Pixabay

Все Марии, Маши, Машеньки, а также Николаи и Коленьки сегодня, 17 апреля, отмечают день ангела и заслуженно получают в свой адрес добрые, красивые и радостные поздравления с именинами.

Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

В день ангела Марии и Николая мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

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Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

Короткие смс поздравления с именинами Марии

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Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.



Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

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Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.



Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.



Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

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Эффектные поздравления Марии с именинами в прозе

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Прекрасная Мария, сердечно поздравляю с праздником! Желаю отличного настроения, смелых решений, отважных поступков, горячих чувств и множество поводов для радости. Пусть твои глаза горят интересом, а вдохновение подталкивает к прекрасным переменам. Счастья и благополучия!

Именины Николая: прикольные пожелания

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Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом неспокойном мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Философские пожелания в День ангела Николая в прозе

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Коля, Коленька, мой милый Николай, поздравляю тебя, дорогой, с именинами. Желаю быть мудрым и отважным императором своей жизни, смело стремиться к цели и верить в свой успех, желаю с каждым днем по частицам собирать мозаику своего счастья, бережно хранить свою любовь и наслаждаться чудными видами окружающего мира.

Короткое смс поздравление с именинами Николаю

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Желаю я тебе, Колек,

Чтоб был набитым кошелек,

Чтоб каждый орган был здоров,

Чтоб не имел вовек врагов,

Чтоб дело ладилось всегда

И помогали иногда.

Пусть сбудется то, что желаю.

Удачи, счастья Николаю!

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