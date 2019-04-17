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Именины Марии и Николая: поздравления с днем ангела

В День ангела Марии и Николая 2019 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:10
Именины Марии и Николая
Именины Марии и Николая
Фото: Pixabay

Все Марии, Маши, Машеньки, а также Николаи и Коленьки сегодня, 17 апреля, отмечают день ангела и заслуженно получают в свой адрес добрые, красивые и радостные поздравления с именинами.

Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

В день ангела Марии и Николая мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

***

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.

Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

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Эффектные поздравления Марии с именинами в прозе

***

Прекрасная Мария, сердечно поздравляю с праздником! Желаю отличного настроения, смелых решений, отважных поступков, горячих чувств и множество поводов для радости. Пусть твои глаза горят интересом, а вдохновение подталкивает к прекрасным переменам. Счастья и благополучия!

Именины Николая: прикольные пожелания

***

Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом неспокойном мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.

Философские пожелания в День ангела Николая в прозе

***

Коля, Коленька, мой милый Николай, поздравляю тебя, дорогой, с именинами. Желаю быть мудрым и отважным императором своей жизни, смело стремиться к цели и верить в свой успех, желаю с каждым днем по частицам собирать мозаику своего счастья, бережно хранить свою любовь и наслаждаться чудными видами окружающего мира.

Короткое смс поздравление с именинами Николаю

***

Желаю я тебе, Колек,
Чтоб был набитым кошелек,
Чтоб каждый орган был здоров,
Чтоб не имел вовек врагов,
Чтоб дело ладилось всегда
И помогали иногда.
Пусть сбудется то, что желаю.
Удачи, счастья Николаю!

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

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