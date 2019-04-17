Именины Марии и Николая: поздравления с днем ангела
В День ангела Марии и Николая 2019 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе
Все Марии, Маши, Машеньки, а также Николаи и Коленьки сегодня, 17 апреля, отмечают день ангела и заслуженно получают в свой адрес добрые, красивые и радостные поздравления с именинами.
Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.
Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.
В день ангела Марии и Николая мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Марии в прозе
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Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.
Короткие смс поздравления с именинами Марии
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Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.
Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!
Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах
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Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
Эффектные поздравления Марии с именинами в прозе
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Прекрасная Мария, сердечно поздравляю с праздником! Желаю отличного настроения, смелых решений, отважных поступков, горячих чувств и множество поводов для радости. Пусть твои глаза горят интересом, а вдохновение подталкивает к прекрасным переменам. Счастья и благополучия!
Именины Николая: прикольные пожелания
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Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом неспокойном мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.
Философские пожелания в День ангела Николая в прозе
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Коля, Коленька, мой милый Николай, поздравляю тебя, дорогой, с именинами. Желаю быть мудрым и отважным императором своей жизни, смело стремиться к цели и верить в свой успех, желаю с каждым днем по частицам собирать мозаику своего счастья, бережно хранить свою любовь и наслаждаться чудными видами окружающего мира.
Короткое смс поздравление с именинами Николаю
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Желаю я тебе, Колек,
Чтоб был набитым кошелек,
Чтоб каждый орган был здоров,
Чтоб не имел вовек врагов,
Чтоб дело ладилось всегда
И помогали иногда.
Пусть сбудется то, что желаю.
Удачи, счастья Николаю!
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