Именины Михаила, Марка и Кирилла: поздравления с днем ангела

В День ангела Михаила, Марка и Кирилла 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Именины Михаила, Марка и Кирилла Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 11 апреля, празднуют Михаил, Марк и Кирилл. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, красивые, добрые и радостные поздравления с днем ангела.

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Михаил, Марк и Кирилл в течение года несколько раз отмечают день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, посвященным святым и мученикам.

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Интересное значение имеет имя Марк – в переводе означающее "молоток". Это достаточно замкнутый в себе человек с очень развитой силой воли и стремлением к новым познаниям.

Значение имени Кирилл трактуется как "господин". Этот человек любознателен и честолюбив, начитан и образован, самоуверен и часто непредсказуем.

В день ангела Михаила, Марка и Кирилла самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Прикольные поздравления с именинами Михаилу в стихах

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Михаил, Мишаня, Мишка,

Поздравляю я тебя,

Радости тебе, здоровья,

Фарта, счастья и бабла!



А еще тебе терпенья,

Ярких красок, легких дней,

Чтобы было настроенье,

С ним жизнь будет веселей!

Красивые поздравления Михаилу с именинами в прозе

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С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

Короткие смс поздравления с именинами Михаила

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Поздравляем Михаила!

Пожелаем сил прилива,

Не грустить, не унывать,

Бед и трудностей не знать.

Лучшие поздравления Марку с именинами в стихах

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В этот день желаю Марку

Самых ласковых объятий,

Замечательных подарков

И удачи многократной.



Быть решительным и сильным,

Жизнерадостным, успешным,

Сногсшибательным, красивым

И счастливым быть, конечно!

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Именины Марка: лучшие пожелания в пррозе

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Чудесный парень Марк, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, весёлую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.

Прикольные пожелания в День ангела Марка в стихах

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Счастлив будь всегда, Маркуша,

Продолжай карьерный путь!

Будь хорошим папой, мужем,

Сыном, другом лучшим будь!



Пусть успех сопровождает

Тебя, Марк, всегда во всем!

А улыбка пусть сверкает

Только ярче с каждым днем!

Красивое поздравление с именинами Кириллу

***

Желаю от души тебе, Кирилл,

Чтоб в океане счастья ты купался,

Чтоб радость каждый миг тебе дарил,

Желаю, чтоб всегда ты улыбался!



Пускай всегда сбываются мечты,

Здоровья тебе крепкого желаю,

Удачи, ясных дней и доброты,

Чтоб жизнь твоя была подобна раю!

Доброе поздравление с именинами Кириллу в прозе

***

Кирилл, я поздравляю тебя и в этот чудесный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и достатка положительных эмоций! Будь счастлив, Кирилл, и во всём великолепен.

Прикольное поздравление с именинами Кириллу в смс

***

С днем рождения, Кирилл,

Пусть ты будешь полон сил,

Чтоб здоровья был вагон

И уюта полный дом,

Чтобы осенью, зимой,

Летом красным и весной,

Днем или под светом звезд

Ты счастливым был до слез.

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