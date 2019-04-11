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Именины Михаила, Марка и Кирилла: поздравления с днем ангела

В День ангела Михаила, Марка и Кирилла 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Именины Михаила, Марка и Кирилла
Именины Михаила, Марка и Кирилла
Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 11 апреля, празднуют Михаил, Марк и Кирилл. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, красивые, добрые и радостные поздравления с днем ангела.

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Михаил, Марк и Кирилл в течение года несколько раз отмечают день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, посвященным святым и мученикам.

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Интересное значение имеет имя Марк – в переводе означающее "молоток". Это достаточно замкнутый в себе человек с очень развитой силой воли и стремлением к новым познаниям.

Значение имени Кирилл трактуется как "господин". Этот человек любознателен и честолюбив, начитан и образован, самоуверен и часто непредсказуем.

В день ангела Михаила, Марка и Кирилла самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Прикольные поздравления с именинами Михаилу в стихах

***

Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя,
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!

А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!

Красивые поздравления Михаилу с именинами в прозе

***

С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

Короткие смс поздравления с именинами Михаила

***

Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Бед и трудностей не знать.

Лучшие поздравления Марку с именинами в стихах

***

В этот день желаю Марку
Самых ласковых объятий,
Замечательных подарков
И удачи многократной.

Быть решительным и сильным,
Жизнерадостным, успешным,
Сногсшибательным, красивым
И счастливым быть, конечно!

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Именины Марка: лучшие пожелания в пррозе

***

Чудесный парень Марк, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, весёлую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.

Прикольные пожелания в День ангела Марка в стихах

***

Счастлив будь всегда, Маркуша,
Продолжай карьерный путь!
Будь хорошим папой, мужем,
Сыном, другом лучшим будь!

Пусть успех сопровождает
Тебя, Марк, всегда во всем!
А улыбка пусть сверкает
Только ярче с каждым днем!

Красивое поздравление с именинами Кириллу

***

Желаю от души тебе, Кирилл,
Чтоб в океане счастья ты купался,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил,
Желаю, чтоб всегда ты улыбался!

Пускай всегда сбываются мечты,
Здоровья тебе крепкого желаю,
Удачи, ясных дней и доброты,
Чтоб жизнь твоя была подобна раю!

Доброе поздравление с именинами Кириллу в прозе

***

Кирилл, я поздравляю тебя и в этот чудесный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и достатка положительных эмоций! Будь счастлив, Кирилл, и во всём великолепен.

Прикольное поздравление с именинами Кириллу в смс

***

С днем рождения, Кирилл,
Пусть ты будешь полон сил,
Чтоб здоровья был вагон
И уюта полный дом,
Чтобы осенью, зимой,
Летом красным и весной,
Днем или под светом звезд
Ты счастливым был до слез.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

Смотрите видео о том, во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году:

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