Именины Михаила, Марка и Кирилла: поздравления с днем ангела
В День ангела Михаила, Марка и Кирилла 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах
День ангела сегодня, 11 апреля, празднуют Михаил, Марк и Кирилл. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, красивые, добрые и радостные поздравления с днем ангела.
Михаил, Марк и Кирилл в течение года несколько раз отмечают день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, посвященным святым и мученикам.
Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Интересное значение имеет имя Марк – в переводе означающее "молоток". Это достаточно замкнутый в себе человек с очень развитой силой воли и стремлением к новым познаниям.
Значение имени Кирилл трактуется как "господин". Этот человек любознателен и честолюбив, начитан и образован, самоуверен и часто непредсказуем.
В день ангела Михаила, Марка и Кирилла самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Прикольные поздравления с именинами Михаилу в стихах
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Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя,
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!
А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!
Красивые поздравления Михаилу с именинами в прозе
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С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.
Короткие смс поздравления с именинами Михаила
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Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Бед и трудностей не знать.
Лучшие поздравления Марку с именинами в стихах
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В этот день желаю Марку
Самых ласковых объятий,
Замечательных подарков
И удачи многократной.
Быть решительным и сильным,
Жизнерадостным, успешным,
Сногсшибательным, красивым
И счастливым быть, конечно!
Именины Марка: лучшие пожелания в пррозе
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Чудесный парень Марк, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, весёлую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.
Прикольные пожелания в День ангела Марка в стихах
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Счастлив будь всегда, Маркуша,
Продолжай карьерный путь!
Будь хорошим папой, мужем,
Сыном, другом лучшим будь!
Пусть успех сопровождает
Тебя, Марк, всегда во всем!
А улыбка пусть сверкает
Только ярче с каждым днем!
Красивое поздравление с именинами Кириллу
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Желаю от души тебе, Кирилл,
Чтоб в океане счастья ты купался,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил,
Желаю, чтоб всегда ты улыбался!
Пускай всегда сбываются мечты,
Здоровья тебе крепкого желаю,
Удачи, ясных дней и доброты,
Чтоб жизнь твоя была подобна раю!
Доброе поздравление с именинами Кириллу в прозе
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Кирилл, я поздравляю тебя и в этот чудесный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и достатка положительных эмоций! Будь счастлив, Кирилл, и во всём великолепен.
Прикольное поздравление с именинами Кириллу в смс
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С днем рождения, Кирилл,
Пусть ты будешь полон сил,
Чтоб здоровья был вагон
И уюта полный дом,
Чтобы осенью, зимой,
Летом красным и весной,
Днем или под светом звезд
Ты счастливым был до слез.
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