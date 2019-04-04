Именины Василия и Василисы: поздравления с днем ангела
В День ангела Василия и Василисы 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Все Василии и Василисы сегодня, 4 апреля, отмечают день ангела и получают в свой адрес самые теплые красивые и радостные поздравления с именинами.
Свои именины Василий по церковному календарю отмечает несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.
И Василий, и Василиса – это царские имена. Их обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом терпеливые, бескорыстные и интеллигентные. У обладателей этого имени очень развито чувство верности и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.
В день ангела Василия и Василисы мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Василия в прозе
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Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь".
А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях.
Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной.
С именинами, Василий!
Короткие смс поздравления с именинами Василисы
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Словно героиня сказки,
Василиса хороша,
Пожелаем ей везенья,
Пусть поет ее душа,
Пусть стучатся в ее двери
Только смех и чудеса,
Пусть в себя она поверит,
Блеск появится в глазах!
Лучшие поздравления Василию с именинами в стихах
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Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.
Эффектные поздравления Василию с именинами
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Сегодня спешу поздравить самого красивого и милого парня Василия.
Хочу пожелать большого успеха и неизменной удачи на жизненном пути,
Бесконечного счастья, стабильного благополучия, крепких сил,
богатырского здоровья, нежной любви и верных друзей!
Именины Василия: добрые пожелания
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Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!
Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Добра, позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!
Философские пожелания в День ангела Василисе в стихах
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Премудрая, прекрасная...
Все это про тебя!
Свети нам, словно ясная,
Далекая звезда.
Будь, Василиса, счастлива
Всегда, и в этот день
Загадывай желания,
Все сбудется, поверь.
Ведь в имени заложена
Твоем царицы стать,
И потому положено
Тебе во всем блистать!
Короткое смс поздравление с именинами Василию
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Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!
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