Именины Василия и Василисы: поздравления с днем ангела

В День ангела Василия и Василисы 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Именины Василия и Василисы Фото: Pixabay

Все Василии и Василисы сегодня, 4 апреля, отмечают день ангела и получают в свой адрес самые теплые красивые и радостные поздравления с именинами.

Свои именины Василий по церковному календарю отмечает несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.

И Василий, и Василиса – это царские имена. Их обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом терпеливые, бескорыстные и интеллигентные. У обладателей этого имени очень развито чувство верности и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.

В день ангела Василия и Василисы мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Василия в прозе

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Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь".

А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях.

Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной.

С именинами, Василий!

Короткие смс поздравления с именинами Василисы

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Словно героиня сказки,

Василиса хороша,

Пожелаем ей везенья,

Пусть поет ее душа,

Пусть стучатся в ее двери

Только смех и чудеса,

Пусть в себя она поверит,

Блеск появится в глазах!

Именины Василия и Василисы Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Василию с именинами в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

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Эффектные поздравления Василию с именинами

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Сегодня спешу поздравить самого красивого и милого парня Василия.

Хочу пожелать большого успеха и неизменной удачи на жизненном пути,

Бесконечного счастья, стабильного благополучия, крепких сил,

богатырского здоровья, нежной любви и верных друзей!

Именины Василия: добрые пожелания

***

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!



Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Добра, позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

Философские пожелания в День ангела Василисе в стихах

***

Премудрая, прекрасная...

Все это про тебя!

Свети нам, словно ясная,

Далекая звезда.



Будь, Василиса, счастлива

Всегда, и в этот день

Загадывай желания,

Все сбудется, поверь.



Ведь в имени заложена

Твоем царицы стать,

И потому положено

Тебе во всем блистать!

Короткое смс поздравление с именинами Василию

***

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

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