Именины Захара и Ивана: поздравления с днем ангела
В День ангела Захара и Ивана 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 12 апреля, день ангела отмечают Захар и Иван. Не забудьте пожелать именинникам всего самого лучшего и отправить добрые, красивые и радостные поздравления с днем ангела.
Свои именины Захар и Иван по церковному календарю отмечают несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.
Редкое в наше время имя Захар означает "память Господня". Люди с таким именем имеют особую внимательность, заботливость и щедрость. Захары трудолюбивы, общительны и гостеприимны.
Иван переводится как "милость Божья". Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.
В день ангела Ивана и Захара мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
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Лучшие поздравления Захару с именинами в стихах
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Захар, спешу тебя поздравить,
Тебе хочу я пожелать,
Успеха, радости, везенья,
Перед судьбой не пасовать.
Желаю, чтоб с тобою рядом,
Были верные друзья,
Поддержки близких и здоровья,
И не сдавайся никогда!
Красивые поздравления с именинами Захара в прозе
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Дорогой Захар, сегодня я от души тебя поздравляю с именинами и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Захар, здоровья и отваги, достойных побед и любви.
Короткие смс поздравления с именинами Захара
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Самый смелый, умный, сильный,
Есть в тебе талант и дар,
Мы сейчас хотим поздравить
От души тебя, Захар,
Оставайся ты и дальше
Честным, добрым, не болей,
Береги себя и близких,
Не теряй своих друзей!
Эффектные поздравления Захару с именинами
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Пусть всегда сопровождает
Тебя громкий шум фанфар.
Я побед тебе желаю,
Наш напористый Захар.
Друг пусть будет настоящим,
Верною — любимая,
Тяга будет к новым далям
Пусть неодолимая.
Двигайся мечте навстречу,
Верь в себя и верь в судьбу,
Среди тысячи дорожек
Выбери свою тропу.
Именины Захара: добрые пожелания в прозе
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Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.
Лучшие поздравления Ивану с именинами в стихах
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Для Ивана поздравленья
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.
Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.
Вверх чтоб шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.
К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.
Философские пожелания в День ангела Ивану в стихах
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Желаю всей душой, Иван,
Чтоб яркой жизнь твоя была,
Чтоб лезли денежки в карман,
И чтоб судьба к мечтам вела!
Люби, будь близкими любим,
Цени прекрасные мгновения,
Ведь каждый миг неповторим,
Бери от жизни наслаждение!
Короткое смс поздравление с именинами Ивану в смс
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Ваня, Ванечка, красавчик, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.
Прикольные поздравления Ивану с именинами в стихах
***
Ванечке, Ванюше
Шлю я свой привет,
Пусть тебя согреет
Ясный солнца свет.
Птица счастья в руки
Пусть тебе дается,
От твоей улыбки
Чаще сердце бьется.
Пусть счастливой будет,
Иван, твоя судьба,
На друзей богата
И на любовь щедра.
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