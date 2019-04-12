Именины Захара и Ивана: поздравления с днем ангела

В День ангела Захара и Ивана 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Именины Захара и Ивана Фото: Pixabay

Сегодня, 12 апреля, день ангела отмечают Захар и Иван. Не забудьте пожелать именинникам всего самого лучшего и отправить добрые, красивые и радостные поздравления с днем ангела.

Свои именины Захар и Иван по церковному календарю отмечают несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.

Редкое в наше время имя Захар означает "память Господня". Люди с таким именем имеют особую внимательность, заботливость и щедрость. Захары трудолюбивы, общительны и гостеприимны.

Иван переводится как "милость Божья". Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

В день ангела Ивана и Захара мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Захару с именинами в стихах

***

Захар, спешу тебя поздравить,

Тебе хочу я пожелать,

Успеха, радости, везенья,

Перед судьбой не пасовать.



Желаю, чтоб с тобою рядом,

Были верные друзья,

Поддержки близких и здоровья,

И не сдавайся никогда!

Красивые поздравления с именинами Захара в прозе

***

Дорогой Захар, сегодня я от души тебя поздравляю с именинами и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Захар, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Короткие смс поздравления с именинами Захара

***

Самый смелый, умный, сильный,

Есть в тебе талант и дар,

Мы сейчас хотим поздравить

От души тебя, Захар,

Оставайся ты и дальше

Честным, добрым, не болей,

Береги себя и близких,

Не теряй своих друзей!

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Эффектные поздравления Захару с именинами

***

Пусть всегда сопровождает

Тебя громкий шум фанфар.

Я побед тебе желаю,

Наш напористый Захар.



Друг пусть будет настоящим,

Верною — любимая,

Тяга будет к новым далям

Пусть неодолимая.



Двигайся мечте навстречу,

Верь в себя и верь в судьбу,

Среди тысячи дорожек

Выбери свою тропу.

Именины Захара: добрые пожелания в прозе

***

Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.

Лучшие поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Для Ивана поздравленья

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.



Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.



Вверх чтоб шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.



К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

Философские пожелания в День ангела Ивану в стихах

***

Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!



Люби, будь близкими любим,

Цени прекрасные мгновения,

Ведь каждый миг неповторим,

Бери от жизни наслаждение!

Короткое смс поздравление с именинами Ивану в смс

***

Ваня, Ванечка, красавчик, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.

Прикольные поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Ванечке, Ванюше

Шлю я свой привет,

Пусть тебя согреет

Ясный солнца свет.



Птица счастья в руки

Пусть тебе дается,

От твоей улыбки

Чаще сердце бьется.



Пусть счастливой будет,

Иван, твоя судьба,

На друзей богата

И на любовь щедра.

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