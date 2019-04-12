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Именины Захара и Ивана: поздравления с днем ангела

В День ангела Захара и Ивана 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:49
Именины Захара и Ивана
Именины Захара и Ивана
Фото: Pixabay

Сегодня, 12 апреля, день ангела отмечают Захар и Иван. Не забудьте пожелать именинникам всего самого лучшего и отправить добрые, красивые и радостные поздравления с днем ангела.

Свои именины Захар и Иван по церковному календарю отмечают несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.

Редкое в наше время имя Захар означает "память Господня". Люди с таким именем имеют особую внимательность, заботливость и щедрость. Захары трудолюбивы, общительны и гостеприимны.

Иван переводится как "милость Божья". Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

В день ангела Ивана и Захара мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Захару с именинами в стихах

***

Захар, спешу тебя поздравить,
Тебе хочу я пожелать,
Успеха, радости, везенья,
Перед судьбой не пасовать.

Желаю, чтоб с тобою рядом,
Были верные друзья,
Поддержки близких и здоровья,
И не сдавайся никогда!

Красивые поздравления с именинами Захара в прозе

***

Дорогой Захар, сегодня я от души тебя поздравляю с именинами и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Захар, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Короткие смс поздравления с именинами Захара

***

Самый смелый, умный, сильный,
Есть в тебе талант и дар,
Мы сейчас хотим поздравить
От души тебя, Захар,
Оставайся ты и дальше
Честным, добрым, не болей,
Береги себя и близких,
Не теряй своих друзей!

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Эффектные поздравления Захару с именинами

***

Пусть всегда сопровождает
Тебя громкий шум фанфар.
Я побед тебе желаю,
Наш напористый Захар.

Друг пусть будет настоящим,
Верною — любимая,
Тяга будет к новым далям
Пусть неодолимая.

Двигайся мечте навстречу,
Верь в себя и верь в судьбу,
Среди тысячи дорожек
Выбери свою тропу.

Именины Захара: добрые пожелания в прозе

***

Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.

Лучшие поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Для Ивана поздравленья
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.

Вверх чтоб шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.

К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.

Философские пожелания в День ангела Ивану в стихах

***

Желаю всей душой, Иван,
Чтоб яркой жизнь твоя была,
Чтоб лезли денежки в карман,
И чтоб судьба к мечтам вела!

Люби, будь близкими любим,
Цени прекрасные мгновения,
Ведь каждый миг неповторим,
Бери от жизни наслаждение!

Короткое смс поздравление с именинами Ивану в смс

***

Ваня, Ванечка, красавчик, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.

Прикольные поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Ванечке, Ванюше
Шлю я свой привет,
Пусть тебя согреет
Ясный солнца свет.

Птица счастья в руки
Пусть тебе дается,
От твоей улыбки
Чаще сердце бьется.

Пусть счастливой будет,
Иван, твоя судьба,
На друзей богата
И на любовь щедра.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

Смотрите видео о том, во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году:

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