Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

У женщины появился выраженный русский акцент

Британка после инсульта заговорила с русским акцентом Фото: rawpixel от Pexels

69-летняя Роуз Гриффитс из английского города Ливерпуль после инсульта, который она пережила в 2014 году, начала говорить по-английски с русским акцентом, сообщает Liverpool Echo.

69-летняя Роуз Гриффитс Фото: Stroke Association

Женщина рассказывает, что ей неожиданно стало плохо на работе. Она перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать. В больнице доктора объяснили Роуз, что она вряд ли снова сможет жить полноценной жизнью.

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Тем не менее Гриффитс упорно занималась и через некоторое время научилась писать левой рукой. Позже она снова начала говорить, однако речь британки, с рождения жившей в центре Ливерпуля, приобрела ярко выраженный русский акцент. Врачи объяснили это синдромом иностранного акцента — редким и неизлечимым осложнением после инсульта или черепно-мозговой травмы.

"Пока я могу говорить, мне все равно, как я это делаю", — утверждает Роуз Гриффитс.

Напомним, недавно Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски.

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