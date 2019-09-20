Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Дополнительные меры решили принять из-за пагубного влияния рекламы средств для похудения

Facebook и Instagram вводят важный запрет Фото: Depositphotos

Instagram и Facebook, которая ранее решила отказаться от лайков, ограничат некоторые посты о диетах и пластической хирургии для тех, кому еще нет 18 лет. Например, если контент будет стимулировать пользователей сети покупать продукты для похудения или делать операции. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы хотим, чтобы Instagram был приятным местом для каждого пользователя, и эта политика – часть нашей продолжительной работы над уменьшением давления, которое люди порой испытывают со стороны социальных сетей", – заявила Эмма Коллинз, менеджер общественной политики Instagram.

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Компания заявляет, что ее рекламная политика никогда не позволяла продвигать продукты и услуги для похудения. Дополнительные меры решили принять, поскольку в последнее время все больше известных людей высказываются о пагубном влиянии рекламы средств для похудения на молодежь. По их мнению, диетическая и косметическая индустрия поощряет достижение невозможных целей.

Одна из таких знаменитостей – Джамила Джамиль, британская актриса и активистка боди-позитивного движения I Weight. По ее словам, новые правила стали "огромной победой" над индустрией похудения.

Напомним, что ранее в Украине произошел массовый сбой Facebook и Instagram, мы выясняли причину происшествия. Также мы рассказывали, что вскоре Facebook изменится до неузнаваемости.

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