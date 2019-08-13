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"Инструктаж" выпившей стюардессы напугал пассажиров: видео

После этого инцидента бортпроводница авиакомпании Air Wisconsin была уволена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33

Пассажиры авиакомпании Air Wisconsin, летевшие из Чикаго в Саут-Бенд, изрядно напугались, когда к ним вышла нетрезвая стюардесса, которая не смогла внятно ознакомить их с правилами поведения на борту самолета. 

49-летняя Джулианна Марч в сильном алкогольном опьянении провела "инструктаж", после чего рухнула в свое кресло, даже не пристегнув ремень. О том, что сотрудница авиакомпании находится в нетрезвом состоянии, летевшие в самолете люди решили рассказать командиру воздушного судна. 

Когда самолет приземлился, стюардессу отправили на прохождение анализа крови. Медики установили, что степень алкогольного опьянения составляет 0,204. Данный показатель превысил допустимую норму в 5 раз. После этого бортпроводница была уволена.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающейся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора. Также мы раскрыли любопытные детали, каким образом стюардессы оценивают пассажиров в самолете

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Источник: Сегодня
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