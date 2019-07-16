Интернет-шутка о штурме Зоны 51 вышла из-под контроля

Все начиналось как невинная шутка, но американские военные предупредили людей не приближаться

Организаторы назначили дату штурма Зоны 51 на 20 сентября Фото: The Washington Post

Почти 400 тысяч человек в группе Facebook Shitposting cause im in shambles организовали шуточную акцию о "штурме Зоны 51". Организаторы даже назначили дату штурма на 20 сентября под лозунгом: "Они не смогут остановить всех нас". Конечной целью мероприятия являлся поиск останков инопланетян и их летающих тарелок, которые якобы хранятся на этой военной базе. Конспирологи уверены, что власти скрывают от народа правду, ведь до недавнего времени существование Зоны 51 не признавалось правительством США.

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То, что сперва преподносилось как невинная интернет-шутка, вскоре переросло в серьезное противостояние военных и гражданских. В настоящее время почти 400 тысяч человек выразили желание принять участие в штурме самого засекреченного места в США, после Форта-Нокс. Еще столько же выразили желание просто понаблюдать.

Зона 51 – вид с высоты Фото: NBC News

В сообществе даже был опубликован план действий участников штурма. Атакующие должны будут разделиться на три группы: центральная, которая состоит в основном из поклонников сериала "Наруто", прорвет оцепление, а боковые фанаты интернет-мемов зайдут с флангов.

Какой бы не была шутка, неизвестно, сколько людей из этой аудитории воспримут идею всерьез, и поедут к военной базе в Неваду к назначенному времени. Военное ведомство в США всерьез обеспокоено созданием такой Facebook-группы и публично заявило, что шутить не собирается.

План штурма Зоны 51 (шуточный) Фото: NBC News

"Территория [Зоны 51] является открытой тренировочной площадкой для военно-воздушных сил США, и мы настоятельно просим не приближаться. ВВС США готовы защищать Америку и ее имущество", – отметила представитель ВВС США Лора Макэндрюс в комментарии Washington Post.

Впервые теория о некой секретной базе зародились в 1989 году, когда человек по имени Боб Лазар заявил в интервью на американском телевидении, что он физик, работавший в Зоне 51. Лазар утверждал, что работал над изучением технологий инопланетян и лично видел их летающие тарелки, которые люди видят в небе как НЛО, а также читал правительственные документы, описывающие причастность инопланетян к жизни на Земле.

Один из интернет-мемов на тему штурма Фото: NBC News

У Боба не было веских доказательств того, кроме нескольких видеозаписей, а также отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие его университетскую степень по физике, но он определенно помог разжечь интерес о Зоне 51, которая стала частью современной поп-культуры.

Напомним, что ранее военным запретили смеяться над НЛО. Также ранее военные летчики признались о встречах с НЛО.

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