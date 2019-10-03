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"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

Снимок появился в Instagram-странице Passenger Shaming

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Поза возлюбленных в самолете вызвала критику в соцсетях
Поза возлюбленных в самолете вызвала критику в соцсетях
Фото: Depositphotos

В Instagram-аккаунте @passengershaming, где пользователи сети высмеивают поведение пассажиров самолетов, появилось фото пары в довольно интимной позе. Снимок появился в социальных сетях еще весной 2019 года, однако издание Daily Star обратило внимание на него только сейчас.

INSTAGRAM

На опубликованном в сообществе снимке видно, как мужчина в синей футболке сидит в кресле самолета в экономклассе и держит руки на подлокотниках. Под его правой рукой разместилась голая нога женщины, которая сидела в следующем ряду.

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"Если он не заметил ее ногу, то его должна была убить эта вонь", – высказался один из пользователей сети. "Эй, может у парня такой фетиш, а женщина помогла воплотить его мечту", – язвил другой комментатор. "Совершенно непорядочно", – не одобрила третья пользовательница соцсети. "С ситуацией бы отлично справилась зубочистка", – добавил четвертый.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как пассажирка обнаружила в самолете шокирующую находку. Кроме этого, мы писали, как в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален.

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Источник: Сегодня
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