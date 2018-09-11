Иоанна Предтечи-2018: что ни в коем случае нельзя делать

На 11 сентября есть ряд строгих запретов

11 сентября – день Усекновения головы пророка Иоанна Предтечи. Фото: depositphotos

Усекновения головы пророка Иоанна Предтечи (в народе – Головосек) отмечаем 11 сентября 2018 года. В этот день в храмах идут торжественные службы в память о мученической смерти Иоанна Крестителя – пророка, предсказавшего рождение Иисуса Христа.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет об истории праздника Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя), а также рассказывает, как нужно провести 11 сентября 2018 года, что можно и что нельзя делать.

История праздника Ивана Предтечи (Крестителя) 11 сентября

В Евангелии от Марка подробно рассказывается о страшной мученической смерти Иоанна Предтечи – предшественника Иисуса Христа, пишет издание Clip. Царь Ирод, во времена которого жили Иоанн Креститель и Иисус Христос, полюбил жену своего брата Филиппа и женился на ней. Ирод боялся Иоанна, ибо видел в нем человека праведного и святого, во многих случаях он его слушался. Иоанн откровенно говорил ему, что он совершил позорный поступок, связав свою жизнь с женой брата. Эти упреки не очень нравились Ироду. Такие откровенные и смелые слова не нравились и Иродиаде, бывшей жене Филиппа, которая хотела убить Иоанна. И вот наконец такая возможность представилась. В день рождения Ирода пригласили много гостей, они пели и танцевали. Особенно восхитил царя танец дочери Иродиады, настолько, что за наслаждение, которое она ему подарила, он пообещал ей все, что она попросит. Девушка, посоветовавшись с матерью, попросила у царя голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод не отказал, и голова Иоанна была принесена. Так рассказывается в библейском предании.

Иоанн Предтеча Фото из открытых источников

Иоанна Крестителя Предтечи: что ни в коем случае нельзя делать в Головосек-2018

В этот день люди придерживаются строгого поста. Нельзя ничего резать, что напоминает собой голову. Вообще считается, что в этот день не стоит брать в руки острые вещи: нож, топор, пилу. То есть, все, что напоминает мученическую смерть святого. В народе говорят, что если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь.

Нельзя пить вино и любые спиртные напитки.

В этот день не венчают и справляют свадьбы, крестины и другие знаковые события.

На Усекновение не советовали есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель, а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого. Следовательно, нельзя есть и что-либо, лежащее на блюде – на нем лежала голова Иоанна Предтечи. В этот день не варили борщ, это был единственный день, когда есть борщ было грехом. Картофель варили в "мундирах", тыкву пекли, хлеб отламывали руками. Ели только постные блюда или совсем не ели.

Запрещалось также петь и танцевать. Те, кто мучился головными болями именно в этот день просили об исцелении. В этот день также в лесу собирали лекарственные корни.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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