iPhone взорвался в машине китаянки и начал гореть: появилось видео

Смартфон, видимо, перегрелся на солнце

Смартфон взорвался. Фото: скриншот

Жительница китайского Миньхана случайно засняла на видеорегистратор взрыв iPhone в автомобиле, передает The Sun.

Как видно на записи, аппарат издает резкий хлопок и испускает пламя и дым. На фоне кричащей хозяйки устройства девайс отлетает ближе к лобовому стеклу автомобиля. Спустя несколько секунд айфон резко воспламеняется и так же резко гаснет. Владелица гаджета не пострадала от взрыва, что не скажешь о приборной панели автомобиля.

По словам хозяйки смартфона, до возгорания он лежал на приборной панели машины. Судя по всему, взрыв произошёл из-за перегрева компонентов устройства — отмечается, что в тот день температура на улице колебалась в районе 40 градусов. Обладательница смартфона рассказала, что в момент возгорания аппарат находился не на зарядке, также в нём была установлена относительно новая батарея.

Напомним, что ранее Apple обещала прекратить выпуск iPhone X, а также "похоронила" прорывную идею в iPhone X.