Испанка случайно открыла в новых штанах странную оптическую иллюзию

Модный блогер из Испании Marisol опубликовала в сети фото своего наряда и неожиданно увидела странную оптическую иллюзию. Кажется, как-будто у девушки неправдоподобно худые ноги.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что иллюзия со стаканами из фаст-фуда загнала в тупик пользователей сети.

Фото: marisol via Twitter

Испанка опубликовала две фотографии в зеркале с подписью: "Да, я скомбинировала вертикальные и горизонтальные полоски". Ее публикация собрала почти 45 тысяч лайков и 7,5 тысячи репостов.

В Twitter быстро нашлись желающие дорисовать нижнюю часть фотографии.











Фото: marisol via Twitter

Фото: marisol via Twitter

Фото: marisol via Twitter

Фото: marisol via Twitter

Фото: marisol via Twitter

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.

Также мы писали, что в сети показан загадочный трюк с яйцами. На видео маленькая девочка впечатлила родных фокусом с тремя яйцами, которые непонятным образом "перемещаются" из одной емкости в другую.