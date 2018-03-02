Испанка случайно открыла в новых штанах странную оптическую иллюзию

Сегодня, 15:07

Девушка хотела селфи в обновке, но случилось неожиданное

Девушка открыла новую иллюзию. Фото: marisol via Twitter
Девушка открыла новую иллюзию. Фото: marisol via Twitter

Модный блогер из Испании Marisol опубликовала в сети фото своего наряда и неожиданно увидела странную оптическую иллюзию. Кажется, как-будто у девушки неправдоподобно худые ноги.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что иллюзия со стаканами из фаст-фуда загнала в тупик пользователей сети.

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Фото: marisol via Twitter

Испанка опубликовала две фотографии в зеркале с подписью: "Да, я скомбинировала вертикальные и горизонтальные полоски". Ее публикация собрала почти 45 тысяч лайков и 7,5 тысячи репостов.

В Twitter быстро нашлись желающие дорисовать нижнюю часть фотографии.


Фото: marisol via Twitter

Фото: marisol via Twitter

Фото: marisol via Twitter

Фото: marisol via Twitter

Фото: marisol via Twitter

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.

Также мы писали, что в сети показан загадочный трюк с яйцами. На видео  маленькая девочка впечатлила родных фокусом с тремя яйцами, которые непонятным образом "перемещаются" из одной емкости в другую.
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Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

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