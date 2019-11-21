Из глаза мужчины достали огромного червя: появилось фото

Врач настоял на немедленной операции потому, что паразит мог пробраться в головной мозг пациента

Индиец жил жил с червем в глазу Фото: Hike Shaw on Unsplash

70-летний Джасубай Пател из индийского штата Гуджарат на протяжении несколько лет жаловался на боль и зуд в глазу. Мужчина неоднократно обращался к врачам, но те не могли поставить диагноз. В октябре 2019 года индийца осмотрел офтальмолог Милан Панчал, который и заметил в его глазу семисантиметрового червя. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина жил с живым 7-сантиметровым червем в глазу Фото: catersnews

Панчал настоял на немедленной операции потому, что паразит мог пробраться в головной мозг или навсегда лишить пациента зрения. Мужчина был под местной анестезией и чувствовал, как из глаза доставали червя. Операция длилась 25 минут и семисантиметрового червя достали живым.

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Джасубай Пател признался, что 12 лет назад его укусила собака. Медики предполагают, что именно тогда мужчина и заразился.

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