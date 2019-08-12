Из-за врачебной ошибки мужчина вырастил чужого ребенка

Подмена биоматериала произошла в ходе процедуры по экстракорпоральному оплодотворению

Американец из-за ошибки врачей вырастил чужую дочь Фото: Depositphotos

Американка по имени Ребекка подарила своему отцу Джозефу Картеллону на Рождество набор Ancestry, который помогает искать родственников по ДНК-тесту. Однако, как выяснилось в результате анализа, девушка не является биологической дочерью мужчины. Об этом пишет Washington Times.

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Ошибка произошла в ходе процедуры по экстракорпоральному оплодотворению, которая была проведена в 1994 году. Планировалось, что в ходе ЭКО будет использован генетический материал Джозефа, однако на деле оказалось не так. ДНК-тест показал, что этого не произошло, и был использован биологический материал другого мужчины.

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Сейчас неизвестно, кто именно стал донором. Однако в настоящее время круг подозреваемых сузился до пяти человек.

Ранее мы писали, как донор генетического материала встретился с 19 биологическими детьми. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о женщине, которая из-за "некрасивого мужа" нашла для зачатия ребенка привлекательного донора.

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