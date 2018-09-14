Изуродованная невеста пошла к алтарю на зависть всем врагам

Пара сыграла свадьбу во Франции

Марга Абехо-Момпер. Фото: depositphotos

Свадьба – это особенный день в жизни каждой девушки. Однако судьба преподнесла ужасные испытания невесте из Люксембурга, которая накануне торжества серьезно обожгла тело на Филиппинах, куда приехала навестить родителей. Несмотря на полученные травмы, девушка по имени Марго отказалась отменять свадьбу и пошла под венец. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По информации издания, Марга Абехо-Момпер за три месяца до свадьбы отправилась к родителям на Филиппины. 30-летняя невеста решила разжечь печь во дворе, чтобы приготовить пиццу. Женщина кинула в огонь газету, но ее кусочек оторвался, загорелся, и огонь перекинулся на бутылку с жидкостью для розжига в ее руке. Она взорвалась, оставив по всему телу женщины ожоги.

Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah Марга Абехо-Момпер. Фото: Instagram / faiyah 1/10

Следующие два месяца ей каждые десять дней пересаживали кожу и делали перевязки. Процедуры проводились под общим наркозом, поскольку ей было слишком больно. Через три недели после инцидента к Абехо-Момпер приехал ее жених. Она очень боялась, что он не захочет остаться с ней, однако мужчина взял на себя всю заботу о женщине и буквально заставил ее научиться снова ходить.

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Спустя три месяца после инцидента пара сыграла свадьбу во Франции. Под платьем на невесте были компрессионные бинты, а визажист помог ей скрыть все шрамы. Абехо-Момпер заявила, что последствия инцидента сделали ее свадьбу "еще более особенным днем", так как стали доказательством их любви.

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