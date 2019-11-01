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Известная телеведущая в прямом эфире узнала, что у нее рак

Женщина транслировала процедуру обследования в Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:42
Али Мейер Фото: ALI MEYER/INSTAGRAM
Али Мейер
Фото: ALI MEYER/INSTAGRAM

41-летняя известная американская телеведущая Али Мейер, работающая на телеканале KFOR, прошла маммографию и в прямом эфире узнала о раке груди. Женщина транслировала процедуру обследования в Facebook, сообщает таблоид Metro.

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"Ни за что не ожидала, что это не будет просто и быстро. У меня не было опасений: каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье", – отметила журналистка, добавив, что пошла на маммографию для привлечения внимания других женщин к необходимости проверить грудь.

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Однако во время обследования врач обнаружил заболевание. Вскоре после объявления диагноза женщина в слезах сказала обо всем и зрителям. "Это тяжко и шокирующе. Это не те новости, которые я хотела сказать вам, но именно это произошло", – заметила она.

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Через два месяца женщина последовала советам врачей и пошла на операцию. Медики уверяли, что вылечиться от рака можно только путем практически полного удаления правой груди. Спустя год со своей первой маммографии Мейер снова пришла на обследование. В этот раз врачи не нашли каких-либо злокачественных образований, она была здорова.

Напомним, ранее в прямом эфире американского телеканала KOCO 5 News ведущая Алекс Хаусден посмеялась со своего темнокожего коллеги Джейсона Хэкетта, и попала в скандал. Кроме этого, мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире.

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