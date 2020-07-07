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Как будет выглядеть человек после 25 лет удаленной работы: фото

Сегодня, 09:45

Эксперты из Directly Apply показали последствия работы вне офиса

Специалисты сайта по поиску работы Directly Apply на примере женщины по имени Сьюзен (Susan) показали, как изменится внешность человека, который перестанет регулярно ходить на работу. Фотографии появились на официальном сайте платформы Directly Apply.

Из-за постоянного нахождения за компьютером и отсутствия прогулок у Сьюзен с 25-летнем стажем удаленной работы красные глаза и синяки вокруг них. У нее бледная кожа, выпадают волосы и много морщин. Поскольку "подопытная" много печатает на компьютере, у нее болят суставы.

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Но это еще не все: из-за малоподвижного образа жизни у Сьюзен лишний вес, опухшие ноги и широкая шея со вторым подбородком. По словам специалистов, "удаленка" также приводит к перееданию, в связи с чем макет создали с выпирающим животом и покатыми плечами.

Женщина с 25-летним стажем удаленной работы будет выглядеть вот так
Фото: Directlyapply
Женщина с 25-летним стажем удаленной работы будет выглядеть вот так
Фото: Directlyapply
Женщина с 25-летним стажем удаленной работы будет выглядеть вот так
Фото: Directlyapply
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Вдобавок эксперты подчеркивают, что на удаленной работе человек меньше общается с окружающими. Они считают, что это может привести к психологическим проблемам.

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Напомним, ранее студент запустил необычный фотопроект и показал снимки самых модных бабушек.

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