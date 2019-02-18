Как бы выглядели знаменитости, забыв про диеты: курьезные фото

Художник добавляет звездам на фото лишние килограммы

Художник с помощью Photoshop добавляет звездам вес Фото: instagram / jaytee_fa_artist

Аргентинский художник Джей Ти, который ведет инстаграм-аккаунт под ником jaytee_fa_artist, "преображает" знаменитостей на свой манер. Он берет снимки известных певиц, актрис и моделей и добавляет звездам на них лишние килограммы.

Парень хочет показать, что симпатично можно выглядеть в разном весе, и творит под лозунгом "Красота бывает любого размера". Среди тех, кто подвергся эксперименту иллюстратора: Селена Гомес, Пэрис Хилтон, Келли Брук, Бейонсе, Ферги, Кейт Бекинсейл, Кристина Хендрикс, Эмма Стоун, Ева Лонгория, Меган Фокс, Леди Гага, Лана Дель Рей, Памела Андерсон.

Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist Как бы выглядели мировые звезды с лишним весом Фото: instagram.com/jaytee_fa_artist 1/10

Напомним, нидерландский диджитал-художник по имени Ард Хелинк благодаря профессиональной работе в Photoshop показывает на одном снимке, как звезды эстрады и кинематографа выглядели в детстве и какие они сейчас. Парень так объединяет фотографии, что герои кажутся разными людьми. Также мы рассказывали о преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев.

Кроме этого, сайт "Сегодня" полиция задержала парня из-за подозрительно женственной внешности.

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