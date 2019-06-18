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Как это возможно? Питон на фото полностью проглотил крокодила

Невероятный снимок в Facebook разместил житель австралийского Квинсленда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Питон съел крокодила полностью Фото: Martin Muller в Facebook
Питон съел крокодила полностью
Фото: Martin Muller в Facebook

На посвященной новостям о дикой природе Facebook-страницы GG Wildlife Rescue Inc появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Снимок в сети разместил житель австралийского Квинсленда – Мартин Мюллер. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
 

Мюллер рассказывает, что увидел питона, поедающего крокодила, когда спускался на каяке вдоль горы Иса. Он сразу решил сделать несколько снимков. В комментариях под этим изображением юзеры удивились тому, что питон способен съесть рептилию. Они поинтересовались, безопасно ли было снимать хищников со столь малого расстояния.

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Владелица GG Wildlife Rescue Inc Мишель Джонс призналась, что сама содержит двух оливковых питонов в качестве домашних животных. По ее словам, питомцы не ядовиты и "способны проглотить все, что угодно".

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Напомним, в Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам

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