Как мыло убивает вирусы: учительница показала поразительное видео

Ролик Аманда Лоренцо опубликовала на своей странице в Instagram

Учительница Аманда Лоренцо с помощью простого эксперимента наглядно продемонстрировала детям, как мыло убивает бактерии. Видео, на котором запечатлен момент обучения принципам соблюдения гигиены, педагог опубликовала на своей странице в Instagram (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Аманда Лоренцо отметила, что она этот эксперимент не придумала, а лишь подсмотрела у другого блогера в соцсети ТікТок.

Женщина взяла две пластиковые емкости: в одну она налила воду и добавила молотый черный перец, а во вторую – жидкое мыло. Содержимое первой тарелки – маленькие черные крупицы специи – служили примером потенциально опасных микроорганизмов.

Лоренцо подчеркнула, что перец "разбегается" по тарелке из-за плотности веществ, а не волшебного антибактериального действия, но для детей это неважно.

INSTAGRAM

"Важно – наглядно показать, что это работает", – резюмирует учительница.

Смотрите видео: как распознать коронавирус

Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Болезнь распространилась во многих странах мира, включая Украину.

Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться