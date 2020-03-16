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Как мыло убивает вирусы: учительница показала поразительное видео

Ролик Аманда Лоренцо опубликовала на своей странице в Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:17

Учительница Аманда Лоренцо с помощью простого эксперимента наглядно продемонстрировала детям, как мыло убивает бактерии. Видео, на котором запечатлен момент обучения принципам соблюдения гигиены, педагог опубликовала на своей странице в Instagram (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Аманда Лоренцо отметила, что она этот эксперимент не придумала, а лишь подсмотрела у другого блогера в соцсети ТікТок.

Женщина взяла две пластиковые емкости: в одну она налила воду и добавила молотый черный перец, а во вторую – жидкое мыло. Содержимое первой тарелки – маленькие черные крупицы специи – служили примером потенциально опасных микроорганизмов.

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Лоренцо подчеркнула, что перец "разбегается" по тарелке из-за плотности веществ, а не волшебного антибактериального действия, но для детей это неважно.

INSTAGRAM

"Важно – наглядно показать, что это работает", – резюмирует учительница.

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Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Болезнь распространилась во многих странах мира, включая Украину.

Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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