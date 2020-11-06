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Как популярные породы собак изменились за 100 лет: невероятные фото

Сегодня, 05:55

В архиве Dogs of All Nations есть множество впечатляющих снимков

За последние 100 лет некоторые породы собак под влиянием человека изменились до неузнаваемости. Плоская морда, короткие лапы и обвисшая кожа – это лишь некоторые из самых распространенных признаков "улучшения".

В архиве Dogs of All Nations есть множество впечатляющих фотографии популярных пород "до" и "после" вмешательства селекционеров. Вот некоторые из них:

1. Салюки

Фото: Bored Panda

2. Чау-чау

Фото: Bored Panda

3. Шелти

Фото: Bored Panda

4. Ротвейлер

Фото: Bored Panda

5. Боксер

Фото: Bored Panda

6. Доберман

Фото: Bored Panda

7. Немецкая овчарка

Фото: Bored Panda

8. Ирландский сеттер

Фото: Bored Panda

9. Ньюфаундленд

Фото: Bored Panda

10. Бультерьер

Фото: Bored Panda

11. Такса

Фото: Bored Panda

12. Мопс

Фото: Bored Panda

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Напомним, ранее фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Кроме этого, мы показывали самые смешные костюмы для котов и собак на Хэллоуин. Посмотрите – это просто ходячий кошмар.

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