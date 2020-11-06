Как популярные породы собак изменились за 100 лет: невероятные фото
В архиве Dogs of All Nations есть множество впечатляющих снимков
За последние 100 лет некоторые породы собак под влиянием человека изменились до неузнаваемости. Плоская морда, короткие лапы и обвисшая кожа – это лишь некоторые из самых распространенных признаков "улучшения".
В архиве Dogs of All Nations есть множество впечатляющих фотографии популярных пород "до" и "после" вмешательства селекционеров. Вот некоторые из них:
Напомним, ранее фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, которые ловят еду.
О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:
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