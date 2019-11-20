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Как раз и навсегда бросить курить: медик показал видео

На видео доктор показывает легкие 52-летнего мужчины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03

Легкие курильщика с 30-летним стажем показал на видео медик по имени Чэнь Цзинъюй из китайской провинции Цзянсу. Эту запись называют "лучшей антирекламой курения". За короткое время она стала вирусной и собрала более 25 миллионов просмотров, пишет газета Daily Mirror.

На ролике доктор демонстрирует почерневшие в результате курения легкие 52-летнего мужчины. По словам врача, пациент хотел посмертно стать донором. Однако после его смерти эксперты обнаружили, что орган непригоден для пересадки. Кроме того, у пациента диагностировали ряд заболеваний, которые, по мнению докторов, развились в результате многолетнего курения.

Смотрите видео: как борются с курением в разных странах мира

"У многих курильщиков в нашей стране именно такие легкие. Взгляните на это – вы до сих пор хотите курить?" – спрашивает Чэнь Цзинъюй.

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Доктор также отметил, что в некоторых случаях курильщики все-таки могут стать донорами легких, однако для этого есть определенные критерии.

Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета.

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